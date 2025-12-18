La aldea de Navidad más pequeña del mundo está en Galicia: fue diseñada por un investigador de Ames y solo puede verse con microscopio

La Navidad suele ser época de alardes y tirar por lo grande. Una lucha constante por conseguir las luces más espectaculares, montar el árbol más grande o una decoración que sirva para batir récords.

Sin embargo, frente a esta especie de competición, un barrio gallego ha vuelto a demostrar que más grande no es sinónimo de mejor y, un año más, ha optado por sorprender haciendo justo lo contrario: reducir la Navidad al mínimo y convertir lo invisible a simple vista en un gran reclamo.

Del árbol a la aldea más pequeña

Es el caso del barrio de O Piñeiriño en Vilagarcía de Arousa, donde la asociación cultural Breogán ha apostado por tercer año consecutivo por lo minimalista. Todo empezó en 2023, cuando presentaron el árbol de Navidad más pequeño de España como "una sátira perfectamente calculada contra la inflación lumínica, el derroche eléctrico y la absurda carrera por tener el árbol más grande".

La idea fue todo un éxito, y las pasadas navidades dieron un paso más y crearon el árbol de Navidad más pequeño del mundo, de apenas 10 micrómetros (diez veces más pequeño que un pelo humano) y que solamente podía observarse a través de un microscopio.

Un miembro del colectivo muestra el microárbol / Noé Parga

Ahora, lejos de conformarse, la iniciativa va más allá y este año han presentado la aldea de Navidad más pequeña del mundo, con casas invisibles a simple vista y símbolos de la paz para lanzar el mensaje de que "si algo está creciendo sin control últimamente no es el espíritu navideño, sino las guerras".

Este proyecto cuenta de nuevo con el apoyo del MERLIN Institute de la Universidad de Maastricht (Países Bajos) y su diseño correspondió a los científicos Adrián Seijas Gamardo (Ames) y Elisabetta Avizzano.

¿Dónde visitar la aldea más pequeña del mundo?

La aldea podrá verse en el Centro Cultural Breogán (Rúa Fermín Bouza-Brey nº7), donde también se pueden observar el árbol más pequeño de España y el del mundo