Retenciones en la Autovía de Brión tras volcar un automóvil a la altura de Bugallido
Ocurrió antes de las 13.30 horas de hoy en Ames
Se registró al menos una persona herida en la AG-56
Un accidente de tráfico en la autovía AG-56 de Brión, a la altura del Concello de Ames, provocó colas y circulación lenta debido al suceso.
Ocurrió a la altura de la salida 5, en el kilómetro 4,5 sentido Santiago, que es la que canaliza la circulación desde y hacia la urbanización Aldea Nova y Bertamiráns Este. Al parecer, un automóvil quedó volcado al incorporarse a su carril desde la capital amesana, lo que ocasiono la ralentización del tráfico en un buen tramo del vial.
Ocurrió pasadas antes de las 13.30 horas, y según el 112, hubo al menos un herido. El conductor se encontraba fuera del vehículo cuando se dio la alerta, movilizándose al 061, Policía Local, Tráfico y GES de Brión.
La carretera quedó limpia tras acudir los equipos de mantenimiento, y el tráfico reestablecido pasadas las 15.00 horas
