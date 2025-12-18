Retenciones en la Autovía de Brión tras volcar un automóvil a la altura de Bugallido

Un accidente de tráfico en la autovía AG-56 de Brión, a la altura del Concello de Ames, provocó colas y circulación lenta debido al suceso.

Ocurrió a la altura de la salida 5, en el kilómetro 4,5 sentido Santiago, que es la que canaliza la circulación desde y hacia la urbanización Aldea Nova y Bertamiráns Este. Al parecer, un automóvil quedó volcado al incorporarse a su carril desde la capital amesana, lo que ocasiono la ralentización del tráfico en un buen tramo del vial.

Ocurrió pasadas antes de las 13.30 horas, y según el 112, hubo al menos un herido. El conductor se encontraba fuera del vehículo cuando se dio la alerta, movilizándose al 061, Policía Local, Tráfico y GES de Brión.

La carretera quedó limpia tras acudir los equipos de mantenimiento, y el tráfico reestablecido pasadas las 15.00 horas