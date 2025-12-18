Retoman entre el temporal la búsqueda del hombre desaparecido hace nueve días en Muxía

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Muxía retomaron este jueves las labores de búsqueda del vecino de Madrid, de 60 años, que desapareció el pasado martes tras desplazarse a esa localidad para depositar en el mar las cenizas de su esposa, fallecida hace tres años.

El operativo se desplegó por tierra a primera hora de la mañana, a pesar del temporal de viento y lluvia, en las inmediaciones de la ensenada de Merexo. El fuerte oleaje impide de momento realizar la búsqueda por mar.

Por la tarde se incorporarán a las tareas efectivos de Protección Civil de la localidad. Familiares del desaparecido, que se habían desplazado a Muxía desde Madrid con una llave de su vehículo (que apareció estacionado en la zona y en cuyo interior se encontró una nota de despedida) participan también en el operativo.

Teniendo en cuenta las circunstancias de la desaparición y el trágico final al que apuntan, la búsqueda en el mar centra el trabajo de los agentes, por cuanto, en caso de muerte por ahogamiento, un cuerpo suele emerger al noveno día, salvo que esté atrapado en el fondo o entre las rocas.

