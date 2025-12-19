Compartir parcelas en Ames: el plan para crear una zona de protección en torno al Sar

Adega, con motivo de los 20 años del Proxecto Ríos, impulsó una visita al entorno de la parcela de 17.000 metros cuadrados (casi dos campos de fútbol) que les donaron muy cerca de Ponte Cabirta, en Ames. Desde allí, y junto a la Plataforma pola Recuperación do Sar y el colectivo A Rula, visitaron el patrimonio natural e histórico de la zona, animando al resto de propietarios a seguir sus pasos para crear un Espacio Natural de Interés Local (conocido como ENIL).

Se trata, según los responsables de Adega y de la iniciativa, de dar seguimiento a su «actividade de custodia do territorio, colaborando sempre cos propietarios e as ONG» de cara «a ceder o uso, ou ben que se doen ou vendan terrenos». El fin último sería la conservación de la biodiversidad, incluyendo los recursos y el patrimonio etnográfico, por ahora en la finca que gestiona su Fundación Eira.

Lindes precisos

Allí, precisamente, están delimitando los lindes de forma precisa y pretenden poner el terreno como referente «desde onde identificar accións e aumentar o seu valor ambiental», como ya han hecho organizando visitas de alumnos del Concello de Ames.

Por su puesto, la conservación del maltrecho curso del Sar –que esperan mejore con la nueva depuradora–, el patrimonio rupestre y el histórico se pondrían al frente de sus demandas. Pero también la protección de la fauna, ya que tras colocar cámaras de trampeo, han dado con zorros, jabalíes «pero tamén con corzos, que se estan deixando ver, e pensamos que proximanente poidan aparecer lobos e porco teixos».

Al hilo, en el entorno santiagués los ecologistas alertan de la «ameaza» que puede suponer la parcelaría de Roxos y Villestro, ya en Santiago, «e pedimos que non meteran as máquinas dun xeito irresponsable, xa que en Roxos existe unha boa carballeira, xusto onde o regato desemboca no Sar, e ata localizamos un freixo centenario». A la actividad también se sumó el edil de Medio Ambiente de Santiago, Suso Domínguez.

Receptividad de Santiago

El educador ambiental de Adega, Paco Bañobre, explicaba que el edil compostelano de Medio Ambiente, Suso Domínguez, constató la «boa vontade» que desde la capital de Galicia han demostrado hacia su iniciativa de protección del entorno. Falta ahora conocer la opinión del otro municipio que baña el Sar, Ames, cuyo responsable municipal excusó su ausencia por imposibilidad de acudir a la salida.

En la visita, en la que además de elementos naturales pudieron conocer por lo menudo los petroglifos de esa zona –varios de los últimos hallados en O Souto da Silvouta y zona de Ponte Cabirta fueron gracias a la Plataforma do Sar–, pero también otros elementos que corren riesgo de desaparecer, como la centenaria Fábrica do Pego, que aún se levanta en parte en esta zona fluvial.

A lo largo de este año, y en el marco de un convenio entre Adega y la Diputación coruñesa, se llevaron a cabo diversas acciones, que incluyeron la delimitación de la finca de la Fundación Eira, pero también la identificación de flora y fauna mediante una inspección del Proxecto Ríos, así como la ya mencionada colocación de la cámara de fototrampeo para el inventariado de la fauna silvestre entre Ames y Santiago.