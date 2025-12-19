A Estrada despeja de obras la zona de su praza de Galicia para favorecer el tráfico navideño

Las obras en el entorno de la praza de Galicia de A Estrada se han detenido, desde este viernes por la tarde y hasta el 12 de enero, cuando van a retomar dichos trabajos.

De este modo, la rúa 56 y la rúa San Paio quedaban este viernes abiertas nuevamente al tráfico, con los sentidos circulatorios habituales en ambas vías. La que continuará cortada es la rúa Marqués de la Vega de Armijo –permitiéndose acceso a garajes desde la praza da Inmaculada–, así como la rúa Don Nicolás, que continuará con su primer tramo cerrado por las obras de peatonalización.

Además, desde el Concello advierten de que "a parada de taxis volverá ao seu lugar habitual na praza de Galicia, a carón do Hostal A Bombilla, e o servizo de autobús volverá subir pola rúa 56 para a parada de viaxeiros na praza que os estradenses bautizan oficiosamente como A Farola".