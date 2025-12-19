La Gran Festa de Reis de Ames incluye jarana y recepción a Sus Altezas los días 3, 4 y 5

Ames organiza su Gran Festa de Reis el sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de enero en los pabellones de ambas urbes, incluyendo cabalgatas y sendas recepciones reales.

Dichas recepciones llegarán los dóas 3 y 4 de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.30 horas y, para sumarse, las familias interesadas deberán inscribirse en la cita previa de la sede electrónica (del 22 de diciembre al 2 de enero).

Además, el día 5, los Reyes Magos pasarán por las parroquias: a las 10.00 h., por Ameixenda y Cruxeiras; a las 10.30 horas, Augapesada; a las 11.00 horas, Piñeiro y Covas; a las 11.30 horas por Tapia y Ortoño; a las 12.00 horas por Lens; a las 12.30 horas, Agrón y Bugallido; a las 13.00 h., Trasmonte; y a las 13.30 horas en Biduído. Por la tarde, cabalgatas en Milladoiro a las 17.00 horas y en la capital a las 19.00 h., finalizando en ambos pabellones con fiesta.

Tren entre urbes

El regidor Blas García explicó, además, que “este ano vólvese ofrecer o servizo de tren de Nadal, que percorrerá os dous núcleos urbanos de Ames durante as xornadas previas ao día de Reis. Haberá un tren os días 2, 3 e 4 de xaneiro para que os nenos e nenas de Ames, e tamén de fóra, poidan facer un percorrido por Bertamiráns e polo Milladoiro”.

Por su parte, la edila de Promoción Económica, Ana Belén Paz, quiso “agradecer ás asociacións de veciños e veciñas” su colaboración. Además, adelantó que este año “os reis quixeron ter algo especial cos nenos e nenas e vanlles regalar uns pequenos cadernos para que poñan os seus desexos de Nadal”. Un regalo que, en palabras de la concejala de Benestar Social, Uxía García, “é para desfrute dos pequenos e pequenas”, realizado a partir de un trabajo en equipo de la Asociación Fonte da Virxe “no que uns deseñaron e outros executaron”. “Témoslle moito cariño a este colectivo”, concluyó.