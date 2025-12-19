Luz verde ambiental al nuevo parque empresarial de Cabana
El informe ambiental estratégico incluye condicionantes como la protección del patrimonio natural y la gestión de los recursos hídricos
Europa Press
Cabana
La Xunta ha dado luz verde ambiental con condiciones al plan de ordenación de suelo empresarial del nuevo parque de Cabana de Bergantiños.
El informe ambiental estratégico emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático que saldrá publicado próximamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG), según informa el departamento, establece que no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto.
No obstante, incluye condicionantes en distintos aspectos, como la protección del patrimonio natural, la gestión de los recursos hídricos (el abastecimiento, el saneamiento y gestión de las aguas pluviales) y las limitaciones de uso derivadas del ruido existente.
