Los mayores de Coristanco se ponen las pilas: lista de espera en los cursos de alfabetización digital

El Concello de Coristanco clausuró dos acciones formativas de alfabetización digital para personas mayores, desarrolladas en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, centradas en el uso de aplicaciones de la salud y en el manejo de Google Maps y herramientas de geolocalización, que despertaron un notable interés entre el vecindario.

Ambos cursos registraron grupos completos y una elevada participación, quedando incluso personas en lista de espera, lo que evidencia la creciente demanda de este tipo de formación práctica y útil para la vida cotidiana.

Cabe destacar, además, que estas acciones formativas registran la media de edad más alta de la zona, poniendo de manifiesto el compromiso de las personas mayores de Coristanco con el aprendizaje continuo y la inclusión digital.

Las sesiones permitieron acercar a la población mayor herramientas clave para el cuidado de la salud, como el uso de aplicaciones relacionadas con el Sergas, así como recursos de orientación, localización y desplazamiento a través de Google Maps, reforzando su autonomía personal y seguridad en el día a día.

El acto de clausura contó con la presencia del alcalde, Juan Carlos García Pose, y del concejal Enrique Tasende, que quisieron acompañar las personas participantes y poner en valor el esfuerzo realizado a lo largo de los cursos, destacando la importancia de seguir impulsando iniciativas que reduzcan la grieta digital en el rural.

Desde el Ayuntamiento se quiso también agradecer expresamente el trabajo del formador, José Luis, por su enfoque didáctico, próximo y adaptado al ritmo del alumnado, clave para el éxito de estas acciones.

Estos cursos reafirman la apuesta municipal por la promoción de un envejecimiento activo, el aprendizaje a lo largo de la vida y el acceso igualitario a las nuevas tecnologías, consolidando Coristanco como un referente en la participación de la población mayor en programas de alfabetización digital.