Los mayores de Coristanco se ponen las pilas: lista de espera en los cursos de alfabetización digital
La media de edad de las acciones formativas de este colectivo en el municipio es la más alta de la comarca
El Concello de Coristanco clausuró dos acciones formativas de alfabetización digital para personas mayores, desarrolladas en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, centradas en el uso de aplicaciones de la salud y en el manejo de Google Maps y herramientas de geolocalización, que despertaron un notable interés entre el vecindario.
Ambos cursos registraron grupos completos y una elevada participación, quedando incluso personas en lista de espera, lo que evidencia la creciente demanda de este tipo de formación práctica y útil para la vida cotidiana.
Cabe destacar, además, que estas acciones formativas registran la media de edad más alta de la zona, poniendo de manifiesto el compromiso de las personas mayores de Coristanco con el aprendizaje continuo y la inclusión digital.
Las sesiones permitieron acercar a la población mayor herramientas clave para el cuidado de la salud, como el uso de aplicaciones relacionadas con el Sergas, así como recursos de orientación, localización y desplazamiento a través de Google Maps, reforzando su autonomía personal y seguridad en el día a día.
El acto de clausura contó con la presencia del alcalde, Juan Carlos García Pose, y del concejal Enrique Tasende, que quisieron acompañar las personas participantes y poner en valor el esfuerzo realizado a lo largo de los cursos, destacando la importancia de seguir impulsando iniciativas que reduzcan la grieta digital en el rural.
Desde el Ayuntamiento se quiso también agradecer expresamente el trabajo del formador, José Luis, por su enfoque didáctico, próximo y adaptado al ritmo del alumnado, clave para el éxito de estas acciones.
Estos cursos reafirman la apuesta municipal por la promoción de un envejecimiento activo, el aprendizaje a lo largo de la vida y el acceso igualitario a las nuevas tecnologías, consolidando Coristanco como un referente en la participación de la población mayor en programas de alfabetización digital.
- Vueling refuerza su apuesta por el aeropuerto de Santiago: lanza nuevas rutas con Ibiza, Jerez y Marrakech
- Una rondalla gallega sorprende en 'La Revuelta' con una versión de 'Thunderstruck': 'Es insuperable
- Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
- La muerte de un trabajador de Congalsa por causas naturales obliga a cancelar la cena de Navidad
- Área Central anuncia para este viernes la apertura más esperada del año
- Un nuevo frente entra en Galicia por el oeste: ¿Cómo evolucionará el tiempo hasta Navidad?
- El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
- Absuelto el administrador de una academia de Ames acusado de estafar con un curso de corte y confección