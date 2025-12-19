Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Facturas RaxoiMedicinaSarInés Rey
instagram

Melide, Mazaricos, Cedeira y Santa Comba copan las ayudas de la Diputación a autónomos y pymes

El Plan de Emprego Local (PEL) de la Deputación da Coruña registró un total de 6.050 solicitudes

La novedad de este año fueron las ayudas por las mensualidades de alquiler de locales comerciales

El presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González, en una comparecencia

El presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González, en una comparecencia / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Santiago

El Plan de Emprego Local (PEL) de la Deputación da Coruña registró un total de 6.050 solicitudes de autónomos y pymes tras el cierre del plazo de la convocatoria de 2026. La elevada demanda confirma, «un ano máis, a consolidación do PEL como unha ferramenta esencial» para apoyar el tejido empresarial, crear empleo estable y contribuir a fijar población, especialmente en los municipios más pequeños, destaca el presidente, Valentín González.

«Falamos dun programa que funciona, que dá resposta ás necesidades reais de autónomos, pemes e microempresas e que se converteu nun piar fundamental para o desenvolvemento económico do rural coruñés» en municipios de menos de 10.000 vecinos, ahondaba González.

Noticias relacionadas y más

La novedad de este año fue la incorporación, dentro de la línea PEL-Autónomos, de la posibilidad de subvencionar mensualidades de alquiler de locales comerciales, naves, oficinas o centros de trabajo, con una cuantía de entre 200 y 500 € al mes, hasta un máximo de 6.000 al año, manteniendo además la subvención de las correspondientes cuotas a la Seguridad Social. Registraron 3.945 peticiones y, de ellas, el 77,4 % proceden de personas que nunca las solicitaron. Y de ese total, destacan por número de solicitudes Melide, Mazaricos, Cedeira y Santa Comba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents