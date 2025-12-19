Melide, Mazaricos, Cedeira y Santa Comba copan las ayudas de la Diputación a autónomos y pymes

El Plan de Emprego Local (PEL) de la Deputación da Coruña registró un total de 6.050 solicitudes de autónomos y pymes tras el cierre del plazo de la convocatoria de 2026. La elevada demanda confirma, «un ano máis, a consolidación do PEL como unha ferramenta esencial» para apoyar el tejido empresarial, crear empleo estable y contribuir a fijar población, especialmente en los municipios más pequeños, destaca el presidente, Valentín González.

«Falamos dun programa que funciona, que dá resposta ás necesidades reais de autónomos, pemes e microempresas e que se converteu nun piar fundamental para o desenvolvemento económico do rural coruñés» en municipios de menos de 10.000 vecinos, ahondaba González.

La novedad de este año fue la incorporación, dentro de la línea PEL-Autónomos, de la posibilidad de subvencionar mensualidades de alquiler de locales comerciales, naves, oficinas o centros de trabajo, con una cuantía de entre 200 y 500 € al mes, hasta un máximo de 6.000 al año, manteniendo además la subvención de las correspondientes cuotas a la Seguridad Social. Registraron 3.945 peticiones y, de ellas, el 77,4 % proceden de personas que nunca las solicitaron. Y de ese total, destacan por número de solicitudes Melide, Mazaricos, Cedeira y Santa Comba.