Falece aos 80 anos Flora Carral, a expresidenta da cultural barcalesa Afonso Eanes

Era licenciada en Historia da Arte pola Facultad de Artes y Letras da Universidad de La Habana

A súa nai era natural da Baña, o seu pai de Lalín e estaba vencellada ao Centro Galego da capital cubana

Flora Carral, expresidenta da AC Afonso Eanes do Cotón recentemente falecida aos 80 anos

Flora Carral, expresidenta da AC Afonso Eanes do Cotón recentemente falecida aos 80 anos / Omaira Lista

Marcos Manteiga Outeiro

Negreira

Faleceu a expresidenta da Asociación Cultural Afonso Eanes do Cotón, Flora Carral Pérez Florita (A Habana, 1945 – A Coruña, 2025), aos 80 anos. Así llo fixo saber a súa filla, Anet, ao historiador negreirés Amancio Liñares, que lembra que Flora era licenciada en Historia da Arte na Facultad de Artes y Letras pola Universidad de La Habana, e desenvolveu a súa vida laboral como museóloga no museo habaneiro de El Vedado e participara na campaña de Alfabetización levada a cabo pola revolución cubana nos primeiros anos da década de 1960.

Foi a primeira das presidentas da entidade cultural de Barcala antes citada, e tamén traballou en gabinetes ministeriais nos primeiros anos do proceso revolucionario. No seu fogar de Centro Habana escoitou e puido falar en galego con seus pais, naturais da parroquia de Monte, A Baña e de Lalín (seu pai). Unha familia vencellada ó Centro Galego e á Unión Barcalesa da Habana. "Alá a coñecemos na nosa viaxe do ano 1994", subliña Liñares Giraut.

Retorno a Galicia

No seu retorno a Galicia, xa a mediados da década de 1990, foi ben acollida pola veciñanza e viviu en Negreira, integrouse na vida local e mesmo asumiu nun tempo a presidencia da Asociación Cultural Afonso Eanes. Aquí deu clases particulares e fixo coidado de persoas maiores, ata a súa xubilación.

A frecha amarela sinala a Flora Carral nun acto público na vila de Negreira

A frecha amarela sinala a Flora Carral nun acto público na vila de Negreira / Cedida

"Vaia o noso sentimento de agarimo, de pésame e solidariedade para a súa filla -Anet Beiro Carral-, o seu irmán –Camilo-, para a súa familia do Rucheiro e de Lalín e mais para as súas amizades; botarémola en falta na paisaxe humana da nosa vila do Cotón. Neste outono, a marcha ó alén de dous amigos –Romarís e Flora– xera un baleiro no noso círculo arredor da Cultural barcalesa e do valor da amizade. Ai, a vida e a morte!", remata Amancio Liñares.

