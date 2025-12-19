Sale a la luz una nueva muralla castreña en las excavaciones del estradense Castro de Barbude

Los trabajos impulsados por la Xunta en el castro de Barburde (o Trasmonte), en el Concello da Estrada, acaban de sacar a la luz restos de una muralla de época castreña. Así lo anunció el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en una visita en la que estuvo acompañado por el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, y en la que pudo conocer el avance de esta actuación.

Tal y como explicó el responsable autonómico de Patrimonio Cultural, la estructura localizada, aún en proceso de estudio, corresponde a una fortificación defensiva en la que se incluye tanto la construcción exterior como un segundo elemento circular que, según los primeros indicios, podría corresponder a la época castreña. «Trátase dun importante achado que nos axuda a ampliar o coñecemento sobre o patrimonio máis sobranceiro da nosa Comunidade e que se complementa coa localización de material composto por cerámica da Idade de Ferro», apuntó López Campos.

Aportación autonómica

La Xunta cedió una aportación de 17.700 € (el Plan de actuacións arqueolóxicas está dotado con 1,5 millones). Y este sábado habrá visita guiada a las 10.30 horas (información en el tf 986 573 601).