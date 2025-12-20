El colegio Barrié de Santa Comba se vuelca con Down Galicia tras donar ya más de 16.000 euros
Casi 400 chavales corrieron en su San Silvestre 2026, que reunió cerca de 2.000 €
Llevan ya ocho ediciones de una prueba solidaria que incluye a toda la comunidad educativa
El CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza de Santa Comba celebró la tradicional Carreira San Silvestre Solidaria, cuyos beneficios –en torno a los 2.000 euros– se donarán a Down Galicia. Esta prueba logró reunir en sus anteriores siete ediciones solidarias más de 16.000 €.
Así, este año participaron cerca de 400 chavales, organizados en cuatro turnos según los diferentes niveles educativos. Como cierre de la actividad, se realizó una última categoría en la que tomaron parte las familias y el personal del colegio, contribuyendo a crear un ambiente de convivencia y compromiso compartido.
La carrera tuvo como finalidad la recaudación de fondos para la Fundación Down Galicia, a la que se destinará íntegramente todo lo recogido gracias a la colaboración de toda la comunidad educativa. En otras ediciones fueron distintas las ONG y causas benéficas asociadas a la prueba.
Desde la directiva
Desde la directiva, con César Ramos al frente, subrayan que «queremos expresar o noso agradecemento aos patrocinadores AutoXallas e á Imprenta Xallas pola súa colaboración, así como a todas as persoas participantes que, malia as condicións meteorolóxicas adversas, decidiron correr por unha causa solidaria. O noso recoñecemento tamén para Protección Civil e o Concello de Santa Comba polo seu apoio».
