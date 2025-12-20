Libertad absoluta para que los arquitectos diseñen las 140 viviendas de promoción en Ames

La conselleira de Vivenda, María Martínez, arropada por el secretario xeral de Vivenda, Heriberto García, y el presidente del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Luciano Alfaya, presentó el concurso de ideas para dotar a Ames con 140 viviendas de promoción pública que, por un lado, ofrecerá premios a los arquitectos que se presenten y, por otro, dará libertad casi total a sus diseños. Y en cuanto a fechas, esperan licitar los nuevos inmuebles para Milladoiro en el último trimestre del próximo año 2026.

Así lo aseguraba García, quien revelaba que el número final de viviendas «dependerá do resultado do concurso» y las propuestas presentadas. Al primer clasificado le correponderán 2 parcelas, igual que al segundo y al tercero, una. «A redacción dos proxectos será libre, valorándose as solucións innovadoras a validar sempre sobre unhas condicións mínImas de habitabulidade», concretaba

A la primera fase se podrán presentar «calquer arquitecto», eligiendo seis propuestas para la segunda fase, que tendrán que incorporar anteproxecto, eligiéndose a las tres mejor valoradas (recibirán 5.000 euros, igual que cada uno de los accésits, más premios de 559.000, 551.000 y 275.000 €).

Modelo de calidad

Desde el COAG, González calificó de «día de celebración» este anuncio, «co que queremos establecer un modelo para conseguir máis calidade no concurso de proxectos», abriendo posibilidades «a todos os colexiados, e a incorporación das solucións innovadoras dos máis novos». También aplaudió la implicación de la conselleira y el presidente Rueda en la iniciativa.

Y, a su vez, Martínez Allegue recordó que a esas 140 viviendas de promoción pública se unirán «as 78 previstas en Agriños, e que recibiron 14 ofertas, xa en proceso de adxudicación». Agradeció la «colaboración exemplarizante» el Concello de Ames y COAG de cara a «construír vivendas dignas e con prezo atractivo». La licitación costará 1,4 millones, y el total del proyecto, a emplazar en cinco parcelas de 4.400 m2 entre el IES y el futuro colegio, será de 41 millones.

Pleno de cesión

Precisamente, en el pleno celebrado en Ames este viernes se acordó la cesión de 6 parcelas para construir vivienda de protección oficial, a favor de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A. (Vipugal), como sociedad mercantil pública autonómica, adscrita a la Consellería de Vivenda y tutelada por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Desde allí promoverán vivienda protegida de promoción pública en Galdrachán y Agriños, en las proximidades de la Travesía do Porto, y los terrenos ocuparán 6.152 m2.

Una de las votaciones en el pleno de Ames celebrado este pasado jueves / Concello

Asimismo, se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito de 61.259,60 euros, para hacer frente a gastos realizados en el ejercicio 2024 sin el correspondiente soporte contractual, así como la elaboración de un plan económico-financiero para el período 2025-2026 –con abstención del PP y BNG, y en contra de Espazo Común–, ya que Ames cerró el ejercicio 2024 incumpliendo la regla de gasto y el principio de estabilidad presupuestaria, según el resultado de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024. Debido a ello es necesario elaborar dicho plan económico-financiero que permita, en el año en curso y el siguiente, el cumplimiento de la estabilidad y de la regla de gasto.