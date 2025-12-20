Susto en Cee: vuela en un tornado la estructura de cobre de una cubierta

Un tornado (o una manga marina, pues aún se desconoce de qué se trató exactamente) arrancó de cuajo este sábado la estructura de cobre de la cubierta principal de las cuatro casetas municipales ubicadas en pleno paseo marítimo de Cee.

Ocurrió a las nueve de la mañana. La estructura de la cubierta bajo la que se ubican cuatro casetas municipales (una destinada a aseos, dos a almacenes y una cuarta vacía, en la que inicialmente estaba prevista la instalación de una cafetería) se desprendió y salió volando ante la atónita mirada de quienes a esa hora paseaban cerca de ese punto del centro urbano, que está próximo a la playa de A Concha.

«Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas, y tampoco más daños materiales», señala al respecto la alcaldesa, Margarita Lamela, quien añade que en las inmediaciones había en ese momento varios vehículos estacionados y que se trata de un lugar que suele estar muy transitado pero por el que, a esa hora, no pasaba nadie.

Efectivos de Protección Civil ya retiraron la estructura y también las placas que permanecían sueltas en la cubierta común de las cuatro casetas del paseo marítimo ceense.