Vecinos de Cornanda buscan aliados y protestarán ante la Delegación del Gobierno

La chocolatada organizada por la brionesa Plataforma Non á Balsa Cornanda-Tambre contra la central de bombeo prevista sirvió para planear su hoja de ruta 2026: movilizar a concellos y mariscadoras afectadas, y protestar ante la propia Delegación del Gobierno.

Así lo explicaban fuentes de este colectivo, refiriéndose también a la posibilidad de impulsar charlas, de la mano de Adega, «para explicar á veciñanza» el alcance del proyecto, que incluye una gran balsa artificial entre sus aldeas.

Colectivos profesionales

Al hilo, tienen previsto contactar con el colectivo de mariscadoras (ya estuvieron en un acto en o Freixo) y buscar «un guión común para os concellos do Tambre e o seu entorno que se verán afectados polo proxecto». Desde el Ayuntamiento de Brión también convocarán la comisión de seguimiento.