Evacuada una persona tras una intoxicación por gas en Malpica
Los servicios de emergencia tuvieron que intervenir para abrir la puerta de la vivienda, ya que el afectado no podía facilitar el acceso
EFE
Una persona ha sido evacuada este domingo de madrugada tras sufrir una intoxicación por gas, aparentemente causada por la mala combustión de un calefactor, en una vivienda de la parroquia de Cerqueda, en Malpica de Bergantiños (A Coruña).
Según informa el 112 Galicia, el suceso ocurrió poco después de la 01:00 horas en el lugar de Filgueira.
La persona que alertó a Emerxencias, advirtió de que una persona se había caído tras sentir una indisposición por una mala combustión de un calefactor y que era posible que el afectado no pudiese abrir la puerta.
Los servicios de emergencia tuvieron que intervenir para abrir la puerta de la vivienda, ya que el afectado se encontraba indispuesto y no podía facilitar el acceso.
El 112 movilizó a los bomberos de Bergantiños, el GES de Ponteceso, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Malpica.
Tras ser rescatada, la víctima fue trasladada en ambulancia a un centro sanitario para ser atendida por la inhalación de gas. Los servicios de emergencias indicaron que la acumulación de gas que había en la estancia parecía provenir de la mala combustión del calefactor.
