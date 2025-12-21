A Laracha premia las más hermosas panxoliñas y postales de Navidad
Los coros As Salseiras de Caión y Xuvenil Santa María de Torás se unieron para interpretar un tema con un juego de sombras
Los tres colegios participaron en el concurso de dibujo
El Concello de A Laracha ambientó estas fechas navideñas con un doble concurso que unió a vecinos y vecinas de todas las edades: uno de panxoliñas y otro de postales.
Y fue precisamente la unión de los coros As Salseiras de Caión y Xuvenil Santa María de Torás la que se proclamó ganadora del primer premio (dotado con 600 euros) del Concurso de Panxoliñas María Angeriz Tuset. Lo hizo con el tema Tiempo de paz y con una espectacular puesta en escena, al acompañar la interpretación con un juego de sombras.
El festival, celebrado en la casa de cultura y en el que participaron cuatro agrupaciones formadas por más de un centenar de integrantes, reunió a más de doscientos espectadores.
El segundo, el tercer y el cuarto premio (cada uno de ellos dotado con 500 euros) fueron para la Asociación Cultural Arume de Caión, la Asociación Cultural Santa María de Torás y el Coro de Vilaño, respectivamente.
Por otra parte, el alcalde, José Manuel López, y la edil de Ensino, Cultura e Deportes, Patricia Bello, entregaron los doce regalos a los premiados en el concurso de postales de Navidad organizado por el Concello y en el que participaron alumnos de los tres colegios del municipio.
El acto se celebró también en la casa de la cultura. En todos los casos los premios consistieron en libros, material educativo y juegos adaptados a las edades de los ganadores.
En la categoría de Educación Infantil, los galardones (de carácter colectivo, para las aulas) fueron para los alumnos de 4º y 5º del CEIP de Caión; los de 5º del CEIP Alfredo Brañas; y los de 6º del CEIP Otero Pedrayo.
En la categoría de 1º y 2º de Primaria, los vencedores fueron Julia Felípez Pallas (del CEIP Otero Pedrayo); Mael Lodeiro (del CEIP Alfredo Brañas); y Olivia Sánchez Escobar (del CEIP de Caión).
En la categoría de 3º y 4º de Primaria, los ganadores fueron Alejandra Calvo Fernández (del CEIP Otero Pedrayo); Valeria Rojo Pérez (del CEIP de Caión); y Julia Leis Ambroa (del CEIP Alfredo Brañas).
Y en la categoría de 5º y 6º de Primaria ganaron Iker Rega Castro (del CEIP Alfredo Brañas); Lucas Cabalan Álvarez (del CEIP Otero Pedrayo); y Vida Fernández Gorín (del CEIP de Caión).
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Galicia se prepara para tiritar hasta Navidad: el frío, la nieve y las lluvias marcarán el fin de semana
- Profesionales de la música y la cultura a nivel mundial respaldan al director de la Real Filharmonía de Galicia
- Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos
- Un cuarto de siglo de Plexus: crecimiento global con raíces firmes en Santiago