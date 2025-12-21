A Laracha premia las más hermosas panxoliñas y postales de Navidad

El Concello de A Laracha ambientó estas fechas navideñas con un doble concurso que unió a vecinos y vecinas de todas las edades: uno de panxoliñas y otro de postales.

Y fue precisamente la unión de los coros As Salseiras de Caión y Xuvenil Santa María de Torás la que se proclamó ganadora del primer premio (dotado con 600 euros) del Concurso de Panxoliñas María Angeriz Tuset. Lo hizo con el tema Tiempo de paz y con una espectacular puesta en escena, al acompañar la interpretación con un juego de sombras.

El festival, celebrado en la casa de cultura y en el que participaron cuatro agrupaciones formadas por más de un centenar de integrantes, reunió a más de doscientos espectadores.

El segundo, el tercer y el cuarto premio (cada uno de ellos dotado con 500 euros) fueron para la Asociación Cultural Arume de Caión, la Asociación Cultural Santa María de Torás y el Coro de Vilaño, respectivamente.

Integrantes del Coro As Salseiras de Caión. / Cedida

Por otra parte, el alcalde, José Manuel López, y la edil de Ensino, Cultura e Deportes, Patricia Bello, entregaron los doce regalos a los premiados en el concurso de postales de Navidad organizado por el Concello y en el que participaron alumnos de los tres colegios del municipio.

Coro Xuvenil Santa María de Torás. / Cedida

El acto se celebró también en la casa de la cultura. En todos los casos los premios consistieron en libros, material educativo y juegos adaptados a las edades de los ganadores.

En la categoría de Educación Infantil, los galardones (de carácter colectivo, para las aulas) fueron para los alumnos de 4º y 5º del CEIP de Caión; los de 5º del CEIP Alfredo Brañas; y los de 6º del CEIP Otero Pedrayo.

Los coros As Salseiras de Caión y Xuvenil Santa María de Torás sorprendieron al público interpretando una panxoliña con un juego de sombras. / Cedida

En la categoría de 1º y 2º de Primaria, los vencedores fueron Julia Felípez Pallas (del CEIP Otero Pedrayo); Mael Lodeiro (del CEIP Alfredo Brañas); y Olivia Sánchez Escobar (del CEIP de Caión).

En la categoría de 3º y 4º de Primaria, los ganadores fueron Alejandra Calvo Fernández (del CEIP Otero Pedrayo); Valeria Rojo Pérez (del CEIP de Caión); y Julia Leis Ambroa (del CEIP Alfredo Brañas).

Y en la categoría de 5º y 6º de Primaria ganaron Iker Rega Castro (del CEIP Alfredo Brañas); Lucas Cabalan Álvarez (del CEIP Otero Pedrayo); y Vida Fernández Gorín (del CEIP de Caión).