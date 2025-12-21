Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Liberada una persona en un accidente con tres vehículos implicados en Mazaricos

La colisión ocurrió en la carretera AC-400 y solo resultó herida una persona, que tuvo que ser excarcelada

Europa Press

Mazaricos

Una persona ha tenido que ser liberada por los bomberos tras un accidente con tres vehículos implicados en el municipio de Mazaricos.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, el accidente múltiple se produjo alrededor de las 12.20 horas de este domingo y se trató de una colisión entre tres coches en el kilómetro 70 de la AC-400.

El 112 informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Santa Comba, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mazaricos.

Al llegar, la dotación de bomberos tuvo que liberar a uno de los ocupantes de uno de los coches implicados. Además, esta persona ha sido la única herida y tuvo que ser trasladada por el personal sanitario.

