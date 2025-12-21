Milladoiro ganará plazas para aparcar en Agro da Vella, que será de sentido único
El Concello de Ames destinará 312.000 € a pavimentar la calle y acondicionará la zona verde situada detras de la Escola de Infantil
El Concello de Ames destinará 312.863 euros, IVA incluido, a las obras de pavimentación en la rúa Agro da Vella, en el núcleo urbano de Milladoiro. La Xunta de Goberno Local aprobó en días pasados la adjudicación de los trabajos, que correrán a cargo de la empresa Adecon Obras y Servicios SL. La actuación, que se acometerá con fondos del POS+ 2025, se enmarca dentro del plan de acondicionamiento de las vías y caminos municipales.
El proyecto prevé reordenar el tráfico rodado y renovar por completo la pavimentación de Agro da Vella, que pasará a contar con un solo sentido de circulación, hacia la avenida do Muíño Vello. Así, se ganará espacio para nuevas plazas de aparcamiento, que serán en línea en el margen izquierdo (de 2 metros de ancho) y en batería oblicua en el margen derecho. También se ampliarán las aceras, que tendrán por cada lado 2,5 metros de ancho.
Además, se acondicionará la zona verde situada en la parte trasera de la Escola de Educación Infantil, de manera que pueda ser utilizada como espacio de ocio. El proyecto se completa con la plantación de árboles, la colocación de dos bancos de hormigón y madera, dos jardineras y la ejecución de un pequeño sendero.
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Galicia se prepara para tiritar hasta Navidad: el frío, la nieve y las lluvias marcarán el fin de semana
- Profesionales de la música y la cultura a nivel mundial respaldan al director de la Real Filharmonía de Galicia
- Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos
- Un cuarto de siglo de Plexus: crecimiento global con raíces firmes en Santiago