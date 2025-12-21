Milladoiro ganará plazas para aparcar en Agro da Vella, que será de sentido único

El Concello de Ames destinará 312.863 euros, IVA incluido, a las obras de pavimentación en la rúa Agro da Vella, en el núcleo urbano de Milladoiro. La Xunta de Goberno Local aprobó en días pasados la adjudicación de los trabajos, que correrán a cargo de la empresa Adecon Obras y Servicios SL. La actuación, que se acometerá con fondos del POS+ 2025, se enmarca dentro del plan de acondicionamiento de las vías y caminos municipales.

Rúa Agro da Vella, en Milladoiro (Ames) / CEDIDA

El proyecto prevé reordenar el tráfico rodado y renovar por completo la pavimentación de Agro da Vella, que pasará a contar con un solo sentido de circulación, hacia la avenida do Muíño Vello. Así, se ganará espacio para nuevas plazas de aparcamiento, que serán en línea en el margen izquierdo (de 2 metros de ancho) y en batería oblicua en el margen derecho. También se ampliarán las aceras, que tendrán por cada lado 2,5 metros de ancho.

Además, se acondicionará la zona verde situada en la parte trasera de la Escola de Educación Infantil, de manera que pueda ser utilizada como espacio de ocio. El proyecto se completa con la plantación de árboles, la colocación de dos bancos de hormigón y madera, dos jardineras y la ejecución de un pequeño sendero.