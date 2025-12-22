Abren al tránsito peatonal la renovada Plaza de Isaac Díaz Pardo, en Sigüeiro

La Plaza Isaac Díaz Pardo de Oroso ya se encuentra abierta al tránsito peatonal. El vecindario ya puede disfrutar de este espacio renovado como lugar de encuentro, convivencia y actividad social durante estas fechas de Navidad.

La actuación realizada supone una mejora destacada de uno de los espacios centrales de Sigüeiro, configurado ahora como una plaza más accesible, funcional y pensada para el uso diario de la ciudadanía.

La apertura se produce justo un año después de la firma del convenio con la Consellería de Infraestruturas e Vivienda, que hizo posible esta actuación con una inversión global de casi 700.000 euros.

El alcalde, Álex Doval, señaló que «esta plaza recupera su papel como espacio central de convivencia, pensado para las personas y para la vida diaria del municipio», y añadió que «es una actuación que mejora la calidad urbana y refuerza el corazón de Sigüeiro».

La apertura al tráfico rodado se llevará a cabo a la vuelta de las vacaciones navideñas, una vez finalizada la instalación del mobiliario urbano pendiente, entre el que se incluyen bancos, mesas y maceteros.

Al respecto, el alcalde explicó que «preferimos abrir ahora el uso peatonal para que el vecindario pueda disfrutar de la plaza durante la Navidad, y completar los últimos detalles con todas las garantías en las próximas semanas».

Por otra parte, este martes tendrá lugar en esa plaza la recepción de Papá Noel, una actividad con la que se busca dinamizar este nuevo espacio durante las fiestas.