El Bar Armas de Mesón do Vento reparte 100.000 euros

José Armas, propietario del Bar Armas, situado en Mesón do Vento (Ordes), es hoy un hombre feliz. En su establecimiento ha despachado por máquina dos billetes del 90.693, agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad. En total, son 100.000 euros los que reparte este establecimiento con décadas de historia.

Fue la propia agraciada la que llamó por teléfono al Bar Armas para darle la noticia a José y agradecerle que de alguna manera le hubiera dado suerte. El negocio es un receptor mixto, por lo que solo despacha billetes de máquina. Hasta ese momento, el propietario no tenía ni idea de quién podía haber sido el afortunado.

Es la segunda vez que el Bar Armas reparte un premio del Sorteo de Navidad, aunque en la primera ocasión fue un quinto premio, así que ahora la dotación económica es mayor.

Armas lleva unos 30 años al frente del negocio, que heredó de sus padres, fundadores del establecimiento. "Por aquel entonces solo había la quiniela del fútbol", recuerda.

El negocio, señala, va bien. "Y con estas alegrías, mejor aún", dice entre risas.