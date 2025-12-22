NAVIDAD
El Bar Miramar de Fisterra reparte 504.000 euros de un quinto premio
Una de las afortunadas, de Lleida, llamó para dar las gracias
El sorteo de la Navidad dejó más de medio millón de euros en Fisterra. Concretamente, 504.000 euros repartidos en 84 décimos del 77.715, un quinto premio, vendidos en el Bar Miramar, situado en el Paseo da Ribeira, a pie de puerto.
Carmen Castiñeira, y su hija Claudia Canosa, son las actuales regentes del bar, que vende lotería desde 1963. Carmen asegura que "penso que foi un premio repartido, porque aquí hai moita xente no verán, e seguramente moitos foron para fóra, pero o importante é que toque", afirma.
De hecho, una de las agraciadas, de Lleida, llamó ya a Carmen para darle las gracias y confirmar que era una de las afortunadas.
Carmen asegura que fue su padre quien impulsó el negocio. "Foi no ano 1963. Tocaralle unha quiniela e foi á Coruña a cobrala e cando veu dixo que ía mirar se podía conseguir o punto de venda de loterías, e así foi. Ata hoxe".
En 2024 el Bar Miramar repartió otro premio de 60.000 euros, y el pasado mes de septiembre otro de 18.000 €. Todos de la Lotería Nacional. "Parece que con este sorteo temos máis sorte", afirma Carmen, quien quiere reivindicar las ventas online. "Para que logo digan que non toca a de máquina", afirma tras repartir 504.000 euros.
