Concello de Tordoia e Deputación da Coruña renovan o acordo para a xestión do dolmen de Cabaleiros
As visitas guiadas realizaranse os sábados, domingos e festivos, entre o 1 de xullo e o 30 de setembro, de 11.00 a 19.00 horas, con entrada de balde.
Redacción
O deputado provincial de Patrimonio, Xosé Luís Penas, asinou co alcalde de Tordoia, Antonio Pereiro, a renovación do convenio de colaboración (ata marzo de 2027) para a xestión integral e a atención de visitantes do dolmen de Cabaleiros, un dos principais elementos do patrimonio megalítico da comarca de Ordes.
O Concello asumirá a xestión da atención ao público, incluíndo a organización de visitas guiadas, información e divulgación.
O acordo recolle tamén a obriga de manter o monumento e o seu entorno en perfectas condicións de conservación e limpeza.
A Deputación aporta ata 10.000 € para o período comprendido entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2026 a fin de garantir o correcto funcionamento do servizo de atención a visitantes.
As visitas guiadas realizaranse os sábados, domingos e festivos, entre o 1 de xullo e o 30 de setembro, de 11.00 a 19.00 horas, con entrada de balde. O dolmen poderá visitarse todos os días, reforzando así a súa condición de recurso patrimonial e turístico.
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Así será el invierno en Galicia: llega con frío y nieve a 600 metros
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- La matanza del cerdo resiste en Galicia: 'Es la comida de todo el año
- Crónica Social Compostelana | Reunión de los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965