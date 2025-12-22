Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concello de Tordoia e Deputación da Coruña renovan o acordo para a xestión do dolmen de Cabaleiros

As visitas guiadas realizaranse os sábados, domingos e festivos, entre o 1 de xullo e o 30 de setembro, de 11.00 a 19.00 horas, con entrada de balde.

Xosé Luís Penas, esquerda, e Antonio Pereiro. / Cedida

Redacción

Tordoia

O deputado provincial de Patrimonio, Xosé Luís Penas, asinou co alcalde de Tordoia, Antonio Pereiro, a renovación do convenio de colaboración (ata marzo de 2027) para a xestión integral e a atención de visitantes do dolmen de Cabaleiros, un dos principais elementos do patrimonio megalítico da comarca de Ordes.

O Concello asumirá a xestión da atención ao público, incluíndo a organización de visitas guiadas, información e divulgación.

O acordo recolle tamén a obriga de manter o monumento e o seu entorno en perfectas condicións de conservación e limpeza.

A Deputación aporta ata 10.000 € para o período comprendido entre o 1 de xullo e o 30 de setembro de 2026 a fin de garantir o correcto funcionamento do servizo de atención a visitantes.

As visitas guiadas realizaranse os sábados, domingos e festivos, entre o 1 de xullo e o 30 de setembro, de 11.00 a 19.00 horas, con entrada de balde. O dolmen poderá visitarse todos os días, reforzando así a súa condición de recurso patrimonial e turístico.

