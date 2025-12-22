Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SANIDADE

Demandan reforzos médicos nos centros de saúde da Costa da Morte

O BNG denuncia que en Camariñas dan citas para o 9 de xaneiro

Concentración diante do centro de saúde de Camariñas. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

O BNG da Costa da Morte vén de pedir reforzos médicos nos centros de saúde que se atopan colapsados. Os nacionalistas aseguran que «é o caso de Vimianzo, que están dando citas para o 2 de xaneiro; en Cee, para o día 7; ou en Camariñas, para o 9».

«Unha demora de case vinte días no caso de Camariñas, por causas que descoñecemos, pero que en todo caso é inxustificable, e que debe ser solucionada de forma inmediata», indican dende o BNG. Subliñan que «esta situación provoca que os doentes teñan que desprazarse a outros centros como o PAC ou ás urxencias, e que acaben estas conxestionadas e saturadas».

Desde a formación nacionalista esixen á Xunta de Galiza que reforce o personal médico nestes centros durante o Nadal, «porque todos os anos pasa o mesmo, e as zonas rurais sempre somos as máis prexudicadas».

