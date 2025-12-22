SANIDADE
Demandan reforzos médicos nos centros de saúde da Costa da Morte
O BNG denuncia que en Camariñas dan citas para o 9 de xaneiro
O BNG da Costa da Morte vén de pedir reforzos médicos nos centros de saúde que se atopan colapsados. Os nacionalistas aseguran que «é o caso de Vimianzo, que están dando citas para o 2 de xaneiro; en Cee, para o día 7; ou en Camariñas, para o 9».
«Unha demora de case vinte días no caso de Camariñas, por causas que descoñecemos, pero que en todo caso é inxustificable, e que debe ser solucionada de forma inmediata», indican dende o BNG. Subliñan que «esta situación provoca que os doentes teñan que desprazarse a outros centros como o PAC ou ás urxencias, e que acaben estas conxestionadas e saturadas».
Desde a formación nacionalista esixen á Xunta de Galiza que reforce o personal médico nestes centros durante o Nadal, «porque todos os anos pasa o mesmo, e as zonas rurais sempre somos as máis prexudicadas».
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Así será el invierno en Galicia: llega con frío y nieve a 600 metros
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- La matanza del cerdo resiste en Galicia: 'Es la comida de todo el año
- Crónica Social Compostelana | Reunión de los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965