Herida una mujer tras una doble salida de vía en Dumbría debido al granizo

Una mujer resultó herida y tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Virxe da Xunqueira de Cee después de sufrir un salida de vía en Dumbría.

En el accidente se vieron involucrados dos vehículos, que se salieron de la vía debido a una intensa granizada. Sucedió unos minutos antes de las 15.30 horas en el kilómetro 31 de la carretera DP-3404, que une Dumbría y Serra de Outes, según confirmó 112 Galicia.

Fue un particular quien dio la voz de alerta al 112 y, desde el Centro de Emerxencias movilizaron profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061, los bomberos del parque comarcal de Cee, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil.

Los bomberos tuvieron que ayudar a evacuar a la mujer herida, dado que permanecía atrapada por las piernas.