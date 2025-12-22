TRÁFICO
Herida una mujer tras una doble salida de vía en Dumbría debido al granizo
Los bomberos tuvieron que intervenir para ayudarla a salir del coche
Una mujer resultó herida y tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Virxe da Xunqueira de Cee después de sufrir un salida de vía en Dumbría.
En el accidente se vieron involucrados dos vehículos, que se salieron de la vía debido a una intensa granizada. Sucedió unos minutos antes de las 15.30 horas en el kilómetro 31 de la carretera DP-3404, que une Dumbría y Serra de Outes, según confirmó 112 Galicia.
Fue un particular quien dio la voz de alerta al 112 y, desde el Centro de Emerxencias movilizaron profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061, los bomberos del parque comarcal de Cee, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil.
Los bomberos tuvieron que ayudar a evacuar a la mujer herida, dado que permanecía atrapada por las piernas.
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Así será el invierno en Galicia: llega con frío y nieve a 600 metros
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- La matanza del cerdo resiste en Galicia: 'Es la comida de todo el año
- Crónica Social Compostelana | Reunión de los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965