Néstor Rego reclama al Estado un plan de humanización para la carretera N-550 en A Escravitude

El diputado nacional del BNG, Néstor Rego, instó este lunes al Gobierno central a poner en marcha un plan integral para la humanización de la carretera N-550 a su paso por A Escravitude, en Padrón.

En una visita a la zona, acompañada de la portavoz municipal, Beatriz Rei, Rego recordó que se trata de «una demanda histórica de los vecinos que continúa sin una respuesta efectiva a pesar de las reiteradas reclamaciones realizadas durante los últimos años».

La N-550 atraviesa el núcleo histórico de A Escravitude, donde se encuentra el santuario y otros «elementos de alto valor patrimonial y cultural», dijo Rego.

Tras apuntar que «este núcleo es muy frecuentado por peregrinos y visitantes», explicó que «la accesibilidad y la seguridad viaria son muy deficientes, lo que resulta en una convivencia peligrosa entre vehículos y personas».

«Hablamos de un tramo urbano, de una carretera estatal, que carece de las mínimas condiciones de seguridad y accesibilidad. No se puede seguir aplazando una actuación que es urgente y justa para los vecinos», señaló Rego.

El Bloque trasladará esta problemática a las Cortes del Estado mediante iniciativas dirigidas al Ministerio de Transportes.

Por su parte, Beatriz Rei recordó que en enero los vecinos presentaron en el Concello un escrito con 370 firmas en el que reclaman dicho plan de humanización.

«La complejidad administrativa no puede servir de excusa para la inacción. Es preciso coordinación entre el Ministerio, ADIF, la Xunta y el Concello para dar una solución real», destacó Rei.

Asimismo, el BNG insiste en que hay otras demandas vecinales, como la dotación de una red de saneamiento, la construcción de una glorieta en la N-550 en la intersección con el vial de Queiruga, la ampliación de las aceras y la negociación con ADIF para la cesión de terrenos ferroviarios en desuso.