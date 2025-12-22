Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería Navidad 2025Insomnio crónico CHUSHumanización de MilladoiroMuere Celso BugalloElecciones Extremadura
instagram

CONCURSO

Noa Sampedro reúne nunha postal de Nadal a modo de graffiti os símbolos de Vimianzo

A súa obra será a imaxe do Concello para felicitar aos veciños

Noa Soto, coa alcaldesa e a concelleira, amosando a postal gañadora.

Noa Soto, coa alcaldesa e a concelleira, amosando a postal gañadora. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

Noa Soto Sampedro e á autora da postal gañadora do Concurso infantil de postais de Nadal de Vimianzo, que será empregada como imaxe do Concello para felicitar estas datas a todos os veciños e veciñas.

Os nenos e nenas premiados coa alcaldesa, a concelleira e a técnica de Cultura.

Os nenos e nenas premiados coa alcaldesa, a concelleira e a técnica de Cultura. / Cedida

Noa conseguiu o galardón cunha proposta a modo de graffiti na que se poden visualizar algúns dos elementos máis característicos do municipio: o castelo e o lume son protagonistas, pero tamén se ve o cepo de Nadal, un patín en homenaxe á pista de xeo, os agasallos e a bóla de Nadal...

Noticias relacionadas y más

As diferentes propostas presentadas poderanse ver na Sala de Exposicións Antón Mouzo da Casa da Cultura. A concelleira responsable desta área, Rosa Blanco, destacou "a ampla participación no concurso, que cada ano nos mostra o alto nivel creativo e artístico que temos en Vimianzo" e felicitou e agradeceu a todos os pequenos e pequenas a súa participación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents