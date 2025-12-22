Noa Sampedro reúne nunha postal de Nadal a modo de graffiti os símbolos de Vimianzo

Noa Soto Sampedro e á autora da postal gañadora do Concurso infantil de postais de Nadal de Vimianzo, que será empregada como imaxe do Concello para felicitar estas datas a todos os veciños e veciñas.

Os nenos e nenas premiados coa alcaldesa, a concelleira e a técnica de Cultura. / Cedida

Noa conseguiu o galardón cunha proposta a modo de graffiti na que se poden visualizar algúns dos elementos máis característicos do municipio: o castelo e o lume son protagonistas, pero tamén se ve o cepo de Nadal, un patín en homenaxe á pista de xeo, os agasallos e a bóla de Nadal...

As diferentes propostas presentadas poderanse ver na Sala de Exposicións Antón Mouzo da Casa da Cultura. A concelleira responsable desta área, Rosa Blanco, destacou "a ampla participación no concurso, que cada ano nos mostra o alto nivel creativo e artístico que temos en Vimianzo" e felicitou e agradeceu a todos os pequenos e pequenas a súa participación.