Nadal en Noia
Noia regala aos seus veciños o primeiro Mercado de Nadal da súa historia
Abrangue múltiples postos de artesanía e comida entre a Praza do Tapal e a alameda
Os habitantes de Noia están de celebración, xa que a programación festeira deste ano outorgoulles un agasallo por adiantado: o primeiro Mercado de Nadal da súa historia.
O espazo, que se inaugurou na tarde de onte, conta con dúas seccións. A primeira é na Praza do Tapal, onde se atopan 14 casetas rexentadas por artesáns locais e asociacións, e a caseta de Papá Noel, onde recibirá os nenos ata o 23 de decembro, cando remate o mercado.
A partir das oito da tarde deu comezo a segunda sección, que se estende dende a carpa climatizada do Tapal ata a entrada da alameda.
Neste treito hai habilitados un sinfín de postos gastronómicos con arepas, empanadas, hamburguesas e ata unha sidraría local para que os visitantes poidan picar algo mentres gozan de animados espectáculos no palco da música.
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Así será el invierno en Galicia: llega con frío y nieve a 600 metros
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- La matanza del cerdo resiste en Galicia: 'Es la comida de todo el año
- Crónica Social Compostelana | Reunión de los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965