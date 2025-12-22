Noia regala aos seus veciños o primeiro Mercado de Nadal da súa historia

Os habitantes de Noia están de celebración, xa que a programación festeira deste ano outorgoulles un agasallo por adiantado: o primeiro Mercado de Nadal da súa historia.

O espazo, que se inaugurou na tarde de onte, conta con dúas seccións. A primeira é na Praza do Tapal, onde se atopan 14 casetas rexentadas por artesáns locais e asociacións, e a caseta de Papá Noel, onde recibirá os nenos ata o 23 de decembro, cando remate o mercado.

A partir das oito da tarde deu comezo a segunda sección, que se estende dende a carpa climatizada do Tapal ata a entrada da alameda.

Neste treito hai habilitados un sinfín de postos gastronómicos con arepas, empanadas, hamburguesas e ata unha sidraría local para que os visitantes poidan picar algo mentres gozan de animados espectáculos no palco da música.