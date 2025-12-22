SEGURIDADE
O PP demanda máis Garda Civil e Policía Local para Costa da Morte
Paula Mouzo, deputada e concelleira, di que "hai sensación de seguridade"
O grupo municipal do Partido Popular de Camariñas insiste a través da súa voceira, Paula Mouzo, na necesidade de incrementar o número de efectivos da Policía Local e da Garda Civil para terminar "coa sensación de inseguridade que existe entre a veciñanza", afirma.
Xa hai máis dun ano, os populares de Camariñas levaron ao pleno unha moción –que recibiu os votos en contra do executivo local e do BNG- para impedir o desmantelamento da Garda Civil que, ao seu xuízo, "o Goberno Central está a levar, principalmente, nas zonas rurais".
Nesta ocasión, Mouzo puxo sobre a mesa os incidentes que se produciron no municipio durante as últimas semanas, "nos que un mozo recibiu unha brutal malleira e un vehículo resultou calcinado debido a un lume provocado".
Servizos mínimos
"Por moito que algúns miren para outro lado, é unha realidade que Costa da Morte, en xeral, e Camariñas, en concreto, carecen dos servizos mínimos que se necesitan para garantir a seguridade dos veciños que vivimos nesta comarca", denunciou Mouzo.
Nesta liña, explicou que a falta de efectivos da Policía Local e da Garda Civil fai que durante moitos momentos do día e, sobre todo, da noite, a Costa da Morte "queda desprotexida fronte a delincuentes que controlan, saben e coñecen con exactitude onde están os poucos efectivos que traballan nos nosos municipios”.
Ante esta situación, a voceira dos populares en Camariñas apuntou que seguirá reclamando máis efectivos. “Seguimos sin entender os motivos polos que non se apoia a nosa demanda. Desde o PP temos claro que é un asunto o suficientemente importante como para estar de brazos cruzados”, concluíu Mouzo.
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Así será el invierno en Galicia: llega con frío y nieve a 600 metros
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- La matanza del cerdo resiste en Galicia: 'Es la comida de todo el año
- Crónica Social Compostelana | Reunión de los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965