Outes avanza en la residencia para personas con discapacidad

El Concello de Outes avanza en los contactos con la Consellería de Política Social e Igualdade con vistas a que el municipio pueda contar con un centro residencial para personas con discapacidad. El alcalde, Francisco Calo, y la conselleira Fabiola García visitaron ayer el inmueble que el Gobierno local propone para habilitar este nuevo servicio, que, en palabras del regidor, «é moi demandado».

En concreto, el inmueble elegido es el viejo colegio de Cruceiro de Roo, que se encuentra abandonado desde hace años.

Según destacan desde el Concello de Outes, el edificio está situado en una zona bien comunicada con el resto del municipio y con otras localidades.

El alcalde y la conselleira durante la visita a la parcela en la que el Concello de Outes propone la apertura de un centro residencial para personas con discapacidad / CEDIDA

«Trátase dun proxecto prioritario, porque son moitas as familias que necesitan dispoñer desas instalacións», confirma el alcalde, quien destaca la «gran labor» que está llevando a cabo la Asociación de Persoas con Discapacidade da Bisbarra de Muros (Adisbismur), que da servicio a familias de Outes.

Tras visitar la parcela en compañía del alcalde outiense, la conselleira de Política Social recordó que la Xunta mantiene su compromiso con el impulso de las políticas sociales en toda Galicia y, especialmente, en las zonas más rurales. En este sentido, puso el foco en la ampliación de la escuela infantil que su departamento llevó a cabo recientemente hasta alcanzar un total de 41 plazas para menores de 0 a 3 años. Un centro que precisamente se sitúa en el edificio colindante al que el Concello propone como centro residencial para personas con discapacidad.