Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería Navidad 2025Insomnio crónico CHUSHumanización de MilladoiroMuere Celso BugalloElecciones Extremadura
instagram

CONVENIO

Paso adiante para transformar a antiga lonxa de Camariñas nun Museo dos Naufraxios

A Deputación da Coruña aportará 330.000 euros para as obras

Valentín González e Sandra Insua asinaron o convenio na Deputación da Coruña.

Valentín González e Sandra Insua asinaron o convenio na Deputación da Coruña. / D. C.

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

O presidente da Deputación, Valentín González, e a alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, asinaron o convenio para financiar as obras de reforma da envolvente exterior da antiga lonxa e da sala de exposicións Beti Donosti, edificio no que se ubicará o futuro Museo dos Naufraxios da localidade. O investimento ascende a 430.000 euros, dos que a Deputación achega 330.000 €, mentres que o Concello asume o resto.

A actuación permitirá recuperar un edificio emblemático situado no peirao do Curbeiro, actualmente en estado de abandono tras décadas sen uso nin mantemento, e constitúe o primeiro paso para a posta en valor dun espazo público chamado a converterse nun referente cultural vencellado á memoria mariñeira e aos naufraxios da Costa da Morte.

Valentín González destacou que «este convenio é un exemplo do compromiso da institución provincial coa recuperación do patrimonio público e coa dinamización cultural dos concellos da Costa da Morte».

A alcaldesa subliñou que «falamos dun edificio que forma parte da memoria colectiva de Camariñas e hoxe damos un paso decisivo para facer realidade o Museo dos Naufraxios»

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents