CONVENIO
Paso adiante para transformar a antiga lonxa de Camariñas nun Museo dos Naufraxios
A Deputación da Coruña aportará 330.000 euros para as obras
O presidente da Deputación, Valentín González, e a alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, asinaron o convenio para financiar as obras de reforma da envolvente exterior da antiga lonxa e da sala de exposicións Beti Donosti, edificio no que se ubicará o futuro Museo dos Naufraxios da localidade. O investimento ascende a 430.000 euros, dos que a Deputación achega 330.000 €, mentres que o Concello asume o resto.
A actuación permitirá recuperar un edificio emblemático situado no peirao do Curbeiro, actualmente en estado de abandono tras décadas sen uso nin mantemento, e constitúe o primeiro paso para a posta en valor dun espazo público chamado a converterse nun referente cultural vencellado á memoria mariñeira e aos naufraxios da Costa da Morte.
Valentín González destacou que «este convenio é un exemplo do compromiso da institución provincial coa recuperación do patrimonio público e coa dinamización cultural dos concellos da Costa da Morte».
A alcaldesa subliñou que «falamos dun edificio que forma parte da memoria colectiva de Camariñas e hoxe damos un paso decisivo para facer realidade o Museo dos Naufraxios»
