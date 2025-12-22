Los polígonos de Cee, Vimianzo y Muros siguen sumando empresas

La gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, ha formalizado la venta de diez parcelas en los parques empresariales Cee, Vimianzo e Muros.

La empresa Promociones Inmobiliarias Ramírez ha adquirido una nueva parcela de 3.260 metros cuadrados en el parque empresarial de Cee, que se suma a otra de la que ya era titular. Con esta última operación, la compañía alcanzará un total de 7.730 metros cuadrados en el polígono.

Por otro lado, la firma de fontanería Eloy Castro Baña ha formalizado la compra de dos parcelas en el parque empresarial de Vimianzo, que suman un total de 2.427 metros cuadrados. Aunque la empresa ya estaba afincada en el municipio, con esta operación traslada sus instalaciones al polígono.

Estas operaciones se suman a la venta formalizada en el parque empresarial de Muros, donde la empresa Gadisa se instalará tras adquirir siete parcelas que suman un total de 4.950 metros cuadrados. La operación se ha realizado a través de su sociedad patrimonial Bienes Inmuebles Corporativos Atlánticos 2008 para construir una nave en la que ubicará un nuevo supermercado.

«Estas operaciones cierran un ejercicio que mantiene la excelente evolución de los últimos años», afirmó Beatriz Sestayo.