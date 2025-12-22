El tercer premio de la Lotería de Navidad deja 150.000 euros en Casa Rogelio, de Baio
Sara Montero despachó tres décimos de máquina del 90.693: "Creemos que fueron para la misma persona"
El sorteo del Gordo de Navidad ha dejado un pellizco en Zas, en concreto, en uno de los establecimientos más conocidos de Baio: Casa Rogelio. Allí se vendieron tres décimos del tercer premio, el 90.693, agraciado con 50.000 euros el billete, por lo que en total reparten 150.000 euros.
Lo confirma nerviosa, pero feliz, la copropietaria del negocio, Sara Montero, que hace dos años heredó el establecimiento de sus padres junto con su hermano Fernando. "Estoy tan nerviosa que me cuesta hasta hablar", dice al atender la llamada de este diario.
De momento, no tiene ni idea de quién puede haber sido el agraciado, pero todo hace pensar que los tres décimos fueron adquiridos por una misma persona. "Nosotros somos receptores mixtos, es decir, no tenemos los décimos aquí físicamente. Los despachamos por máquina. Y, al ser tres, lo más normal es que hayan ido a parar al mismo cliente", explica.
Sin embargo, es casi imposible saber quién puede haber comprado los tres décimos agraciados, porque "en Casa Rogelio para mucha gente, tanto del pueblo como de fuera" y el establecimiento cuenta con un horario de apertura muy amplio.
"Muchos de nuestros clientes compran décimos para regalar, a lo mejor ese es el caso", especula la copropietaria de Casa Rogelio, un establecimiento que abrió sus puertas en 1953 y que conserva el mismo espíritu con el que fue fundado: es ultramarinos, ferretería, estanco y bar.
El de hoy es el cuarto premio que reparten este año, tras los dos premios que dieron en abril (uno de 60.000 euros y otro de 65.000) y el que repartieron en mayo (dotado con 64.000 euros).
