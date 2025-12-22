Trabajos contrarreloj para concluir antes de final de año la humanización de Milladoiro

A mucho menor ritmo del habitual, con apenas unos cuantos operarios trabajando en la calle, pero las obras de humanización que se llevan a cabo en la N-550, en la travesía de Milladoiro, no paran ni en domingo. «Agora véñenlle as présas», decía ayer con sorna Luís, un vecino de la localidad amesana al ver con sorpresa cómo dos trabajadores de la empresa que ejecuta el proyecto se afanaban con unas tuberías pese a ser domingo.

Operarios trabajando ayer en la avenida Rosalía de Castro, en Milladoiro (Ames) / S. L. C.

En efecto, la UTE responsable de la actuación debe concluir las obras de humanización antes de que finalice el año. Tanto el Ministerio de Transportes como la dirección de obra dan como fecha para concluir la actuación la del próximo día 29.

Pero lo cierto es que todavía queda mucho por hacer. Los trabajos de asfaltado están rematados, pero la travesía está todavía a medio pintar y en numerosos puntos el pavimento sigue levantado. También quedan varios tramos de la mediana por acondicionar y falta parte del mobiliario urbano, de la señalética y del ajardinado, aunque la avenida cuenta ya con las nuevas marquesinas de autobús y varias jardineras de hormigón.

Los trabajos de humanización en Milladoiro prosiguieron ayer domingo aunque a medio gas / S. L. C.

En los últimos días las labores de asfaltado han puesto a prueba la paciencia de los conductores, provocando importantes retenciones de tráfico en horas punta, sobre todo en los accesos a la localidad amesana, tanto en la rotonda de As Galanas (Teo) como en la de entrada a Milladoiro, al final de la SC-20 (Santiago).

La actuación, en la que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible invierte 4,4 millones de euros, transformará la avenida Rosalía de Castro, que pasará de los cuatro carriles actuales a solo dos, uno en cada sentido, con mediana ajardinada y aceras de mayor anchura.