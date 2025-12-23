Abre en Milladoiro la rúa da Cruxa y A Lomba hará las obras pendientes

Cualquiera que pase hoy por la Travesía do Porto, en Milladoiro, podrá percatarse de un significativo cambio en la calle, una de las de mayor tránsito peatonal y rodado de la localidad amesana. Desde ayer ningún vallado impide acceder con el coche a la rúa da Cruxa, que por fin está abierta a la circulación rodada en su totalidad. La calle permanecía cerrada a la espera de que concluyese la urbanización ligada a la construcción de la promoción Sol Naciente, que ejecuta la empresa A Lomba.

Desde el Concello de Ames explican que la parte de la rúa da Cruxa que forma parte de la fase 1 de la urbanización del S-15 —los dos edificios de 74 viviendas que se encuentran habitadas desde hace meses— se considera finalizada, y fue objeto de recepción parcial el pasado 2 de diciembre.

En cuanto a la parte de la calle que va hasta el cruce con Agro do Medio, según indican fuentes municipales, forma parte de la fase 5 de la urbanización y del polígono lindante y está previsto que sea ejecutada de manera simultánea con los edificios que en su momento construya la promotora A Lomba.

En un comunicado remitido a este diario, la empresa explica que la recepción parcial de la urbanización por parte del Concello permite «avanzar en las actuaciones finales para completar la integración de la zona en el casco urbano» de Milladoiro.

Además de la apertura de la rúa da Cruxa, «como respuesta prioritaria a las necesidades de movilidad de los vecinos», la promotora muestra su «firme compromiso con el Concello de Ames y la ciudadanía». Así, confirma que «asumirá directamente la ejecución de los trabajos pendientes en el borde oeste de la Travesía do Porto». Unas actuaciones valoradas en 360.000 euros y que el Concello anunció que acometería de forma subsidiaria tras incautar parte del aval depositado en su día por la promotora.

Todo apunta a que ambas partes han alcanzado un acuerdo por el que A Lomba «garantiza el cumplimiento de todas sus obligaciones urbanísticas». Al mismo tiempo, la promotora subraya que el «acabado final» de la zona responderá a los compromisos adquiridos «y a los estándares de calidad exigidos».

Así las cosas, la promotora asegura que garantiza la resolución definitiva de la urbanización, «trabajando en estrecha colaboración» con el Concello para beneficio de todos los vecinos.