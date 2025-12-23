Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Xeodestino Terras de Santiago estrea o seu propio canal turístico de televisión

Ofrece información sobre os servizos e a axenda de actividades de Ames, A Baña, Boqueixón, Brión, Negreira, Padrón, Rois, Santa Comba, Teo, Val do Dubra e Vedra

O Xardín Botánico de Padrón é un dos reclamos turísticos do Xeodestino Terras de Santiago / CEDIDA

El Correo Gallego

Santiago

Os once concellos que integran o Xeodestino Terras de Santiago promocionarán os seus atractivos e a súa axenda de actividades a través do seu propio canal turístico de televisión, que xa está dispoñible nas casas consistoriais, as oficinas de turismo e os locais de equipamento público de Ames, A Baña, Boqueixón, Brión, Negreira, Padrón, Rois, Santa Comba, Teo, Val do Dubra e Vedra.

Estas televisións emiten de forma continuada información sobre os lugares de interés do xeodestino, cun atractivo sistema de carátulas diferenciadoras que proporcionarán unha información sinxela, útil e directa.

Unha das pantallas instaladas, neste caso, na casa consistorial de Brión / CEDIDA

Así, tanto os visitantes como os veciños desas once localidades poderán ter información sobre as actividades lúdicas, culturais e sociais que se desenvolvan nos concellos do xeodestino, o que dinamizará tamén o sector turístico da contorna, tanto aloxamentos como restaurantes ou empresas de actividades turísticas.

Deste xeito, o Xeodestino Terras de Santiago avanza nos obxectivos de dixitalización recollidos no seu Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD).

A iniciativa é froito dun convenio de colaboración asinado o pasado mes de xullo entre o xeodestino e as distintas localidades, polo que Terras de Santiago se comprometeu a dotar os municipios das pantallas e do equipamento necesario para poñer en marcha o sistema. Pola súa banda, os concellos comprometéronse a achegar toda a información precisa para que se difunda de forma axeitada.

