Ames homenajea a siete funcionarios: «Eles son o motor do Concello»

El Concello de Ames homenajeó este martes a cuatro trabajadores municipales que se jubilaron a lo largo de 2025 y a otros tres que cumplieron 25 años de servicio. Fue en el Pazo da Peregrina, coincidiendo con el tradicional brindis de Navidad, que se realiza todos los años y al que asiste todo el personal municipal, así como los concejales que forman la Corporación amesana.

José Vicente Fernández Balebona (conserje del CEIP da Maía, jubilado en noviembre), María Teresa Otero Noya (trabajadora de la Escola Infantil Municipal A Madalena, jubilada en octubre), María Carmen Alonso Chenlo (que hasta febrero trabajó en el departamento municipal de Intervención) y Jesús Vieito Martís (hasta agosto personal de la empresa municipal Augas de Ames) recibieron una pieza de Sargadelos como recuerdo con motivo de su jubilación.

A la derecha, la portavoz municipal del PP, Oliva Agra, con María Alicia Calvo Fernández, que cumplió 25 años de trabajo en el Concello de Ames / cedida

Por su parte, Jesús Tato Rial (trabajador social), María Alicia Calvo Fernández (auxiliar administrativa) y Javier Arufe Vidal (peón de la brigada municipal de Obras) fueron agasajados con el pin oficial del Concello de Ames, tras cumplir 25 años de trabajo.

«O verdadeiro motor do Concello son eles e elas, xa que nós estamos de paso, pero os e as traballadoras seguirán estando. Hai que poñer en valor a súa dedicación e traballo», señaló en el acto el alcalde, Blas García.