Galicia refuerza el seguimiento de un sector lácteo «estratégico»

Galicia produce el 42% de la leche de toda España y concentra la mitad de los ganaderos del país. Es también la novena región de la Unión Europea en producción, tras escalar recientemente un escalón en el listado de la UE. El lácteo es, por tanto, un «sector estratégico» en el rural gallego y la Xunta quiere reforzar su seguimiento.

Con ese propósito, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, presidió en Boqueixón la constitución del Observatorio del sector lácteo gallego, un órgano colegiado de asesoramiento, consulta y análisis de este ámbito productivo. La reunión tuvo lugar tras la entrada en vigor del decreto que actualiza la regulación del Observatorio, cuyo objetivo es realizar un seguimiento continuado del sector y mejorar su funcionamiento.

Aunque este órgano funciona desde su creación en 2007, los cambios registrados en los últimos años en la producción, la industria, el consumo y los mercados nacionales e internacionales de la leche y de los productos lácteos hacen necesaria su adaptación a la realidad actual.

La nueva regulación modifica la composición del Observatorio para integrar a todos los eslabones de la cadena de valor de la leche: producción, industria, distribución y consumo. Así, se incorpora a una de las vocalías la organización de productores con mayor representatividad.

Como principales novedades, se permitirá la creación de grupos de trabajo en los que participen expertos ajenos al Observatorio y se analizarán las relaciones comerciales y contractuales por ser determinantes para fijar los precios de la leche.