A Casa-Museo de Rosalía celebra o concerto de Sofía Espiñeira este venres
Está definidida como unha artesá de cancións, creadora e artista multidisciplinar
A gala chegará a partir as 19.00 horas no auditorio da vivenda de Rosalía na Matanza
Padrón
A Casa-Museo de Rosalía de Castro despide o ano, como xa é tradición, cun concerto de Nadal, que desta volta terá lugar este venres 26 de decembro ás 19.00 horas no auditorio da Casa en Padrón. E estará a cargo de Sofía Espiñeira.
Definida como «unha artesá de cancións, creadora e artista multidisciplinar», as súas composicións de Espiñeira combinan o latexo das músicas do mundo coas melodías de autora máis espidas. Presenta agora o seu novo disco, 'Xeografías', un relato que fala de travesías utópicas, de raíces, de fronteiras e éxodos; temas universais que atravesan dende o máis íntimo ata o comunitario e o político.
