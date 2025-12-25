Lalín recibe con cestas y por todo lo alto a veinte nuevos vecinos
Se trata de 11 niñas y 9 niños pertenecientes a una veintena de familias residentes en el municipio
14 son de la villla, 1 de Vilatuxe, 1 de Santiso, 1 de Palio, 1 de Bendoiro, 1 de Donsión y 1 de Donramiro
Xosé Crespo, alcalde de Lalín; el concejal de Política Social e Infancia, Avelino Souto, y su homólogo de Agricultura, Marcos Mariño, entregaron en la jornada de Nochebuena cestas de bienvenida a la natalidad destinadas a 20 nuevos lalinenses, 11 niñas y 9 niños, pertenecientes a una veintena de familias residentes en el municipio, en la que fue la última entrega de este año 2025, un gesto que simboliza el cariño y el acompañamiento de la comunidad en este inicio de vida.
Crespo, Souto y Mariño aprovecharon para felicitar a las familias por los nuevos nacimientos, en estas fechas especialmente llenas de ilusión, y para desearles una Feliz Navidad y un próspero 2026. Subrayaron también la importancia de dar la bienvenida a los nuevos y nuevas lalinenses con una muestra de afecto institucional hacia las familias, poniendo en valor la llegada de estos nuevos vecinos y vecinas a nuestro pueblo en un acto emotivo y sencillo.
Procedencia
Las familias beneficiarias son de: 14 de Lalín casco urbano, 1 de Vilatuxe, 1 de Santiso, 1 de Palio, 1 de Bendoiro, 1 de Donsión y 1 de Donramiro.
Estas cestas están compuestas por varios productos básicos para el cuidado de las personas recién nacidas. El plazo de presentación de solicitudes estuvo abierto durante todo el año 2025, y cabe indicar que para aquellos nacimientos, adopciones o constituciones de tutela que se produzcan durante diciembre de 2025, el plazo permanecerá abierto hasta el 20 de enero de 2026.
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: 'Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa
- Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la 'mejor playa del mundo
- Así será la nueva temporada de pesca de río en Galicia: importante restricción en el Xallas
- Urovesa acelera su expansión global con un nuevo acuerdo clave con Thales
- Trasladados al hospital del Barbanza una madre y sus dos hijos tras un accidente en A Pobra
- El conflicto salarial de los 8.000 militares en Galicia: «Un tanque Leopard de 15 millones lo lleva un soldado que gana 1.300 al mes»
- Chus Iglesias, alma del Paluso: «La fiesta no puede decaer, ver la cara feliz de la gente me da paz»