Lalín recibe con cestas y por todo lo alto a veinte nuevos vecinos

Xosé Crespo, alcalde de Lalín; el concejal de Política Social e Infancia, Avelino Souto, y su homólogo de Agricultura, Marcos Mariño, entregaron en la jornada de Nochebuena cestas de bienvenida a la natalidad destinadas a 20 nuevos lalinenses, 11 niñas y 9 niños, pertenecientes a una veintena de familias residentes en el municipio, en la que fue la última entrega de este año 2025, un gesto que simboliza el cariño y el acompañamiento de la comunidad en este inicio de vida.

Crespo, Souto y Mariño aprovecharon para felicitar a las familias por los nuevos nacimientos, en estas fechas especialmente llenas de ilusión, y para desearles una Feliz Navidad y un próspero 2026. Subrayaron también la importancia de dar la bienvenida a los nuevos y nuevas lalinenses con una muestra de afecto institucional hacia las familias, poniendo en valor la llegada de estos nuevos vecinos y vecinas a nuestro pueblo en un acto emotivo y sencillo.

Procedencia

Las familias beneficiarias son de: 14 de Lalín casco urbano, 1 de Vilatuxe, 1 de Santiso, 1 de Palio, 1 de Bendoiro, 1 de Donsión y 1 de Donramiro.

Estas cestas están compuestas por varios productos básicos para el cuidado de las personas recién nacidas. El plazo de presentación de solicitudes estuvo abierto durante todo el año 2025, y cabe indicar que para aquellos nacimientos, adopciones o constituciones de tutela que se produzcan durante diciembre de 2025, el plazo permanecerá abierto hasta el 20 de enero de 2026.