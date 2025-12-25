Luto en Protección Civil por la muerte de Miguel Traba, coordinador en Corcubión

La familia de Protección Civil está de luto por la muerte de Miguel Ángel Traba, coordinador de la agrupación local de Corcubión. Tenía 46 años y, tras conocerse la triste noticia, las muestras de dolor se multiplicaron en las redes.

Desde el Concello de Corcubión expresaron su «profunda tristura e dor» por la pérdida de Miguel "tras unha dura loita contra a enfermidade que o conduxo a tan fatal desenlace". Destacó, añaden "pola súa entrega, compromiso e vocación de servizo público, deixando unha fonda pegada no noso concello e en todos aqueles polos que pasou na súa longa traxectoria coma voluntario».

Señalan además que «tódalas agrupacións de Protección Civil da Costa da Morte estamos de loito coma mostra de agradecemento infinito a Miguel».

Profesionalidade

«Miguel, seguiremos servindo á sociedade alá onde se nos requira coa mesma profesionalidade que ti nos inculcaste», añaden desde el Concello.

También la alcaldesa de Cee, Margot Lamela, expresó su «tristura inmensa», señalando que «Miguel Ángel foi, por riba de todo, vocación de servizo público, sempre disposto, sempre presente cando facía falta, sen ruído e con humildade. O seu compromiso coa seguridade, coa axuda e coa comunidade deixa unha pegada fonda en todos nós».

Como alcaldesa, añadió, «quero expresar o meu infinito recoñecemento e gratitude, tanto institucional como persoal, pola súa entrega xenerosa e constante». Corcubión y Costa da Morte «perden hoxe a un servidor público exemplar e gaña unha memoria que non se apaga», subrayó.