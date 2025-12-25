El peso de las reformas: los restos de materiales de construcción acaparan el Punto Limpo do Milladoiro

Las cifras del registro de entrada tanto en el Punto Limpo do Milladoiro y en el móvil siguen siendo elevadas, lo que significa que, cada vez más, los vecinos de Ames están concienciados de la importancia de separar y reciclar. Los residuos de obra fueron los materiales más gestionados

Así, durante el mes de noviembre, ambos espacios de recogida de residuos registraron una cifra de 653 entradas de usuarios. En las 630 que anotó el Punto Limpo do Milladoiro, el residuo más recogido fue la mezcla de hormigón, ladrillos y otros escombros, con un total de 4.578 kilogramos, seguido de cerca por la madera, que acumuló hasta 2.809 kilogramos.

Cantidad de metal

Los metales también registraron una buena cantidad, con 1.510 kilogramos. Igualmente, llama la atención la buena cifra de recogida de los Pequenos Aparatos Eléctricos e Electrónicos (PAE) y de los plásticos: 736 unidades y 505 kilogramos, respectivamente. Cifras que dejan claro el nivel de concienciación de los residentes en la capital maiana en lo que atañe al medio ambiente.

En cuanto al punto limpio móvil, el residuo más desechado fueron los metales, con una aportación de 19 kilogramos. Tras ellos, destacan la madera (16 kilos), los plásticos (15 kilos) y la ropa (14 kilos), sin olvidar los PAE (14 kilos) y los lodos de pintura (12 kilos). Del mismo modo, también hubo registro de aceites, pantallas y fluorescentes. Los usuarios que tengan cualquier duda pueden resolverla llamando al teléfono 981 53 66 88 (o, en caso de objetos voluminosos, a los números 981 19 12 40 o 639 10 76 38).