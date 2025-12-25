Ribeira y Cee multiplican su apoyo a familias en riesgo de vulnerabilidad

La Navidad es tiempo de encuentros y diversión, pero también de solidaridad con las familias en situación de vulnerabilidad.

En Ribeira, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, hizo entrega de alimentos no perecederos destinados a dos entidades sociales: Cáritas e ICE Renovación. Invirtieron más de 4.000 euros en alimentos básicos como galletas, aceite, harina, leche, pasta o arroz.

La alcaldesa, María Sampedro, asegura que «además de la ayuda que prestamos directamente desde el Ayuntamiento, queremos también reforzar los bancos de alimentos de estas dos entidades, que realizan una encomiable labor en nuestro municipio, especialmente en estas fechas, y ayudar así con algo tan esencial como es la alimentación a personas en situación de vulnerabilidad. No hay duda de la vital importancia que tiene nuestro tejido asociativo en este aspecto».

El edil de Servicios Sociales, Vicente Mariño, destaca la colaboración «con dos entidades que son importantísimas en el establecimiento de sinergias con la Administración local para amplificar la capacidad de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos».

Acto de entrega a Cáritas de Cee de lo recaudado en el mercado navideño del colegio Manuela Rial. / Cedida

Por su parte, Cáritas de la Unidad Pastoral de Cee recogió alimentos no perecederos y juguetes. Este año se sumó a la campaña el Colegio Manuela Rial, que complementó su acción solidaria con un Mercado Navideño en el que recaudaron 555 € destinados a la labor caritativa.

La Unidad Pastoral agradece su «generosidad», y también la de los supermercados, el Colegio Vila de Cee, la Escuela Unitaria de Brens, el Colegio Praia de Quenxe de Corcubión y el mercado corcubionés, que colaboraron en la recogida de las donaciones.