CAMINATA
Andariegos de Sar y Barbanza 'peregrinan' de Padrón a Rianxo
Desde hace 19 años caminan para afianzar los vínculos entre ambas villas
Con la idea de estrechar los fuertes vínculos entre Padrón y Rianxo, un año más, un grupo de andariegos de las comarcas del Sar y Barbanza realizaron la ya tradicional caminata que, cada 25 de diciembre, une las villas de Rosalía de Castro y de Castelao.
Una ruta que vienen realizando desde hace 19 años ininterrumpidamente, incluso en la temporada de la pandemia.
Una treintena de andariegos completaron los más de 20 kilómetros antes de ser recibidos en Rianxo por el concejal de Deportes, Julio Alcalde, quien les agradeció el esfuerzo y dio lectura también a una misiva del alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca, destacando ambos los lazos que unen a estas dos localidades.
- Buscan figurantes en Galicia en plena Navidad para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la 'mejor playa del mundo
- Fallece un exconcejal del PP en un accidente tras colisionar contra un poste y una vivienda en Rianxo
- Galicia entra en modo congelador: mínimas bajo cero, nieve y un frío que no dará tregua durante todo el fin de semana
- El Gaucho, brasas que no se apagan
- La Salle amplía el pacto ‘antimóviles’ a más cursos y otros centros lo replican
- Dor en Santiago pola morte de Conchita Suárez García, socia de honra da Asociación do Traxe Galego