Andariegos de Sar y Barbanza 'peregrinan' de Padrón a Rianxo

Con la idea de estrechar los fuertes vínculos entre Padrón y Rianxo, un año más, un grupo de andariegos de las comarcas del Sar y Barbanza realizaron la ya tradicional caminata que, cada 25 de diciembre, une las villas de Rosalía de Castro y de Castelao.

Una ruta que vienen realizando desde hace 19 años ininterrumpidamente, incluso en la temporada de la pandemia.

Una treintena de andariegos completaron los más de 20 kilómetros antes de ser recibidos en Rianxo por el concejal de Deportes, Julio Alcalde, quien les agradeció el esfuerzo y dio lectura también a una misiva del alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca, destacando ambos los lazos que unen a estas dos localidades.