Medio Rural aplaude la capacidad dinamizadora de las Aldeas de Nadal de Lalín

María José Gómez, conselleira do Medio Rural, considera que las Aldeas de Nadal de Lalín contribuyen a la dinamización social, económica y cultural de la localidad en estas fechas, favoreciendo la afluencia de visitantes, con el consiguiente beneficio, especialmente, para el sector comercial y hostelero de la villa. Así lo destacó en su visita a estas instalaciones, en la que estuvo acompañada por el alcalde lalinense, Xosé Crespo.

La iniciativa recibió el apoyo del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) 16, Pontevedra Norte, dentro de la intervención Leader, con una aportación de cerca de 55.000 euros para facilitar su constante avance y consolidación como atractivo turístico de referencia en el entorno e incluso en el ámbito gallego. Así, con esta inversión se da un paso más hacia su evolución fuera del casco urbano y con dos elementos destacables e icónicos. En primer lugar, la Casa de Papá Noel, con una estética nórdica y un ambiente inmersivo que transporta a los visitantes a un mundo mágico. En segundo término, un gran árbol de Navidad, con una estructura innovadora que permite visitar su interior, convirtiéndose en un punto de referencia y de encuentro familiar.

Cuatro años de apuesta

Las Aldeas de Nadal son seis pequeños poblados temáticos que se instalan durante estas fiestas en varios espacios de Lalín. Están abiertas todo el día y cuentan con un completo programa de actividades, incluyendo tren turístico, música, cuentacuentos y espacio gastronómico. Hace ya unos cuatro años que el Ayuntamiento decidió apostar por estos montajes que están llenando la Navidad de Lalín de movimiento y visitantes. Tienen particular éxito entre los más pequeños, que pueden jugar en el interior de las casitas, pero también son un reclamo para el público general.