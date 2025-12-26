Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Só penso nos días que lle quedaban de vida, e eu sen sabelo»

Ana perdió a su hijo Nico atropellado por un autobús a la salida de Dona Dana el pasado Año Nuevo

Nico, con su madre, el día de su graduación de Bachillerato

R. Prieto

Esta es una carta escrita por Ana. Una madre que perdió a Nico el día 1 de enero de 2025, cuando un autobús -que debía llevarlo de vuelta a casa después de celebrar la entrada del Año Nuevo en la sala Dona Dana- truncó para siempre su vida. Sueños por cumplir, fechas por celebrar, conversaciones por mantener… Las palabras de Ana nacen de la herida abierta, del amor infinito y de la necesidad de que nadie olvide a quien ya no puede volver. «Nestes datas só penso nos días que lle quedaban de vida, e eu sen sabelo», relata.

«Achégase o día no que ti non volvestes cruzar a porta da túa casa co teu ‘Hola’ que soaba cantando, meu neno rubio. E non quero ter que revivir esa madrugada que me deixou conxelada para o resto da miña vida.

Sigo atrapada nese momento mentres vexo que o mundo segue como se non pasase nada, como se só me doese a min. O mundo celebra as vacacións, as verbenas, os festivos… mesmo se vai volver celebrar outro fin de ano onde ti deches o teu último suspiro de vida, dunha vida que che gustaba tanto desfrutar. Unha vida arrebatada, que eu intento honrar colocando un monólito onde che regalo flores, e nin iso me respectan, meu Nico, xa que se atreven a destrozar a vela que che alumea na noite escura.

Volveranse cargar autobuses cheos de rapaces para festexar e recibir un novo ano que a ti che negaron, promocionando «saídas seguras», «non collas o coche». ¿Seguras?

Acaso houbo algún tipo de seguridade para ti? Para protexer a túa vida? E eu sigo cun puñal cravado que me atravesa dende o peito ao corazón e que me impide respirar.

Quéroche meu neno pequeno»

Imagen del lugar donde se produjo el atropello mortal de Touro, en el parking a la salida de la discoteca Dona Dana

Deportista y voluntario de Protección Civil

La víctima, Nicolás Sánchez Trillo estaba muy vinculado al deporte en su concello y era voluntario de Protección Civil de Oroso. Antes de su muerte, había concluido el curso de formación para incorporarse a la agrupación de voluntarios y todavía no había participado en ningún operativo. La primera acción en la que tenía previsto tomar parte era la cabalgata de Reyes del pasado día 5 enero de 2025.

"Era un chaval muy sociable y muy risueño", señaló entonces con tristeza uno de sus compañeros en la agrupación de Protección Civil de Oroso.

