«Só penso nos días que lle quedaban de vida, e eu sen sabelo»
Ana perdió a su hijo Nico atropellado por un autobús a la salida de Dona Dana el pasado Año Nuevo
R. Prieto
Esta es una carta escrita por Ana. Una madre que perdió a Nico el día 1 de enero de 2025, cuando un autobús -que debía llevarlo de vuelta a casa después de celebrar la entrada del Año Nuevo en la sala Dona Dana- truncó para siempre su vida. Sueños por cumplir, fechas por celebrar, conversaciones por mantener… Las palabras de Ana nacen de la herida abierta, del amor infinito y de la necesidad de que nadie olvide a quien ya no puede volver. «Nestes datas só penso nos días que lle quedaban de vida, e eu sen sabelo», relata.
«Achégase o día no que ti non volvestes cruzar a porta da túa casa co teu ‘Hola’ que soaba cantando, meu neno rubio. E non quero ter que revivir esa madrugada que me deixou conxelada para o resto da miña vida.
Sigo atrapada nese momento mentres vexo que o mundo segue como se non pasase nada, como se só me doese a min. O mundo celebra as vacacións, as verbenas, os festivos… mesmo se vai volver celebrar outro fin de ano onde ti deches o teu último suspiro de vida, dunha vida que che gustaba tanto desfrutar. Unha vida arrebatada, que eu intento honrar colocando un monólito onde che regalo flores, e nin iso me respectan, meu Nico, xa que se atreven a destrozar a vela que che alumea na noite escura.
Volveranse cargar autobuses cheos de rapaces para festexar e recibir un novo ano que a ti che negaron, promocionando «saídas seguras», «non collas o coche». ¿Seguras?
Acaso houbo algún tipo de seguridade para ti? Para protexer a túa vida? E eu sigo cun puñal cravado que me atravesa dende o peito ao corazón e que me impide respirar.
Quéroche meu neno pequeno»
Deportista y voluntario de Protección Civil
La víctima, Nicolás Sánchez Trillo estaba muy vinculado al deporte en su concello y era voluntario de Protección Civil de Oroso. Antes de su muerte, había concluido el curso de formación para incorporarse a la agrupación de voluntarios y todavía no había participado en ningún operativo. La primera acción en la que tenía previsto tomar parte era la cabalgata de Reyes del pasado día 5 enero de 2025.
"Era un chaval muy sociable y muy risueño", señaló entonces con tristeza uno de sus compañeros en la agrupación de Protección Civil de Oroso.
- Buscan figurantes en Galicia en plena Navidad para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la 'mejor playa del mundo
- Fallece un exconcejal del PP en un accidente tras colisionar contra un poste y una vivienda en Rianxo
- La Salle amplía el pacto ‘antimóviles’ a más cursos y otros centros lo replican
- Hallan en Malpica el cadáver de un hombre de Ponteceso desaparecido desde el domingo
- Chus Iglesias, alma del Paluso: «La fiesta no puede decaer, ver la cara feliz de la gente me da paz»
- Dor en Santiago pola morte de Conchita Suárez García, socia de honra da Asociación do Traxe Galego