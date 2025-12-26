La comarca pone a disposición de los emprendedores 234 parcelas en sus polígonos

Xestur Galicia y Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) disponen, según consta en su listado de oferta, con nada menos que 234 parcelas todavía disponibles en la docena de polígonos en los que tienen participación. La palma se la lleva el área empresarial de Vimianzo, con 80 espacios libres, mientras que en A Estrada solo consta uno, para equipamiento deportivo, a cero euros el metro (tiene 2.100 m2).

De esta forma, y comenzando por los parques participados por SEA, en Vimianzo disponen de 80 terrenos de entre 601 y 1.560 metros cuadrados a precios que oscilan entre los 48 y 90 euros el m2. A su vez, en Muros son 56 las parcelas, de entre 495 y 5578 m2 a entre 58,5 y 110 euros el metro cuadrado. Les sigue A Laracha, con 41 divisiones de entre 5.683 y 1192 metros cuadrados, por importes que varían de los 58 a 83 euros/metro. En el caso de Malpica, son 20, a 58,5 euros el metro y con propiedades de entre 880 y 2.062 m2. Catoira, a su vez, suma 16 espacios de entre 1.332 y 5.146 m2 a un precio ques egún consta en sus datos, rondan los 75-78 euros por metro.

Más espacios

También publicita SEA 14 parcelas en Cee (como la mayoría, para uso terciario o industrial), que miden de 5.480 a 1.825 m2 , e importes que oscilan de 59,9 a 85 €/metro. Y A Pobra ofrece una parcela de 1.835 m2 al precio de 137.625 euros.

Ya en lo que atañe a Xestur, figuran en la ampliación del polígono Lalín 2000 un terreno de 2.008 m2 por 200.800 euros; dos en Melide para equipamiento social de 2.340 metros cada uno, y un importe de 119.000 € (a 50,89 euros el metro); otra en Negreira, de 2.606 metros cuadrados y un coste para el comprador de 179.814 euros. Por último, en Arzúa cuentan con un espacio de 2.011 metros cuadrados, que saca Xestión do Solo de Galicia al mercado por 120.660 euros (lo que equivale a 60 euros por cada uno de sus metros cuadrados).

Dos naves en Ames

Pese a que el polígono Novo Milladoiro (Ames) se ha convertido en un paradigma de ocupación empresarial, lo cierto es que el portal de subastas del BOE mantiene abiertas las ofertas por dos naves allí (de manera judicial y en vía de apremio) hasta el 5 enero próximo y con límite las 18.000 horas) .

El primer lote consta de una nave industrial, construida sobre la parcela número 59 A, de forma rectangular y que ocupa una superficie de 515,34 metros cuadrados. Allí existe un inmueble de dos plantas y una superficie total construida de 632 m2 . Su referencia catastral es 3948716NH343N0001JD, y el valor en subasta se ha prefijado en 209.066 euros

Y el lote 2 que figura en el 'Boletín Oficial del Estado', también de tipo judicial y en vía de apremio, es otra nave industrial por 210.694,92 euros a efectos de subasta. Consta de dos plantas, y se emplaza sobre la parcela 83 C. Ocupa un área total de doscientos cincuenta y ocho coma sesenta y cuatro metros cuadrados, y tiene una superficie total construida de quinientos siete con setenta y dos metros cuadrados. También está inscrita en el Rexistro da Propiedade de Negreira, y su referencia catastral corresponde a 4148511NH3444N0001KJ.