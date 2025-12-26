Evacuado en ambulancia un hombre tras ser atropellado en un paso de cebra de Arzúa
Ocurrió en la carretera nacional de Lugo a Santiago, a la altura de Boente
Los residentes lamentan la falta de visibilidad e iluminación en la zona
Un hombre resultó atropellado en Arzúa este viernes, poco antes de las 08.00 horas, cuando cruzaba por un paso de cebra. Fue en la carretera nacional que une Lugo y Santiago, a la altura de Boente, y el golpe con la furgoneta se escuchó en casas cercanas. Al hilo, los vecinos lamentan la escasa iluminación que hay en la zona.
Al parecer, la mujer que pilotaba la furgoneta no se percató hasta unos metros después de haber protagonizado el suceso, por lo que dio la vuelta para asistir al herido. Este se quejaba de dolor en un hombro y la cabeza, según confirmaban testigos presenciales. Fue trasladado en ambulancia para recibir asistencia médica.
- Buscan figurantes en Galicia en plena Navidad para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la 'mejor playa del mundo
- Fallece un exconcejal del PP en un accidente tras colisionar contra un poste y una vivienda en Rianxo
- La Salle amplía el pacto ‘antimóviles’ a más cursos y otros centros lo replican
- Chus Iglesias, alma del Paluso: «La fiesta no puede decaer, ver la cara feliz de la gente me da paz»
- Hallan en Malpica el cadáver de un hombre de Ponteceso desaparecido desde el domingo
- Dor en Santiago pola morte de Conchita Suárez García, socia de honra da Asociación do Traxe Galego