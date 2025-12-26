Evacuado en ambulancia un hombre tras ser atropellado en un paso de cebra de Arzúa

Un hombre resultó atropellado en Arzúa este viernes, poco antes de las 08.00 horas, cuando cruzaba por un paso de cebra. Fue en la carretera nacional que une Lugo y Santiago, a la altura de Boente, y el golpe con la furgoneta se escuchó en casas cercanas. Al hilo, los vecinos lamentan la escasa iluminación que hay en la zona.

Al parecer, la mujer que pilotaba la furgoneta no se percató hasta unos metros después de haber protagonizado el suceso, por lo que dio la vuelta para asistir al herido. Este se quejaba de dolor en un hombro y la cabeza, según confirmaban testigos presenciales. Fue trasladado en ambulancia para recibir asistencia médica.