ESPÍAS NO BOSQUE

Do Caurel a Zas: O Apalpador visita a aldea de Carreira

Senda Nova guiará ao carboeiro nun roteiro polo pobo

O Apalpador volta este sábado á aldea de Carreira, en Zas.

O Apalpador volta este sábado á aldea de Carreira, en Zas. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

O programa Espías no Bosque, promovido pola asociación Senda Nova e financiado pola Deputación da Coruña, pecharase esta sábado, día 27, na aldea de Carreira, en Zas.

Alí recibirán ao carboeiro do Courel. O Apalpador descenderá dende as montañas de Pico de Meda acompañado da súa comitiva ao rematar a tarde e recibirá aos nenos e nenas de Zas e concellos de arredor na lareira do local da Asociación de Veciños o Santiaguiño de Carreira que, como o Concello de Zas, colaboran na iniciativa. A tarde estará amenizada polo grupo de gaitas Churía.

O carboeiro do Courel traerá sorpresas para os nenos e nenas, ademais de mensaxes de protección e respecto pola natureza. «O Apalpador ten un coñecemento moi grande do medio natural ao vivir nun entorno rural con amplos bosques autóctonos. Coñece coma ninguén os animais do bosque e as plantas autóctonas que dan vida aos espazos naturais do Courel», subliñan dende Senda Nova.

Coñecemento da natureza

Na taberna da asociación de veciños impartiranse obradoiros de coñecemento da natureza para os máis pequenos e, paralelamente, haberá unha visita guiada pola aldea para aprender sobre etnografía e arquitectura desta zona da Costa da Morte. A visita rematará no Museo do Liño de Carreira, propiedade da entidade veciñal.

