La guardería de Vedra remodelará sus techos, suelo, ventanas y repintarán las instalaciones con la Xunta

La Xunta acaba de firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vedra para acometer obras de mejora en la escuela infantil municipal. Y fue el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, quien visitó el centro este viernes acompañado del alcalde, Carlos Martínez. Con este acuerdo, el Gobierno gallego financiará con 75.000 euros la reforma de la escuela, incluyendo la colocación de estores en las ventanas, sustitución del suelo existente por hormigón pulido, la colocación de un falso techo con nuevas luminarias, el pintado de las paredes interiores del edificio o la instalación de una nueva marquesina. Será el ente local el que se encargue de la contratación y del seguimiento de los trabajos, que deberán estar listos a lo largo del próximo año.

Compromiso

El gerente del Consorcio señaló que esta actuación es una muestra más del "compromiso da Xunta de Galicia coa atención á infancia" y el apoyo a la conciliación de las familias, a través de continuas inversiones de mejora en los centros de 0 a 3 años o también con medidas como la gratuidad. Al respeto, Perfecto Rodríguez destacó que este es el cuarto curso consecutivo en el que las familias gallegas no tienen que pagar nada por la atención educativa de sus hijos, vayan a una escuela 0-3 de la Xunta, dependiente de un ayuntamiento, de iniciativa social o privada. Gracias a la gratuidad, Galicia lidera la tasa de escolarización en el primer ciclo de Infantil con un 65%, 15 puntos por encima de la media nacional.

Otras inversiones

Las mejoras proyectadas en la escuela infantil de Vedra forman parte de un nuevo programa de intervenciones en centros públicos de toda Galicia, de titularidad municipal y autonómica. La Xunta destinará a estas actuaciones, cerca de 980.000 euros procedentes del Fondo de Cohesión y Transformación Social (FCT). Con estos fondos se acometerán actuaciones de reforma, de ampliación, de renovación de cubiertas y fachadas o de equipación, en función de las necesidades que tengan los centros.